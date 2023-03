Der SSV Ulm 1846 Fußball will in seinem ersten Heimspiel des Jahres einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen. Doch das Duell gegen die TSG Hoffenheim II dürfte nicht einfach werden.

"Wir sind zuhause eine Macht", sagt Thomas Wörle mit Überzeugung. Dem Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball ist vor dem ersten Punktspiel in diesem Kalenderjahr im Donaustadion die Vorfreude anzumerken. Wörle erwartet für sein Team am Samstag (14 Uhr) dennoch "eine anspruchsvolle Aufgabe".

"Wir haben nicht immer top gespielt, aber immer top gekämpft"

Gegner Hoffenheim II sei eine "spielstarke Mannschaft", die in den vergangenen 13 Partien nur eine Niederlage kassiert habe. Derzeit stehen die Kraichgauer auf dem sechsten Platz in der Regionalliga Südwest. Der Kader ist gespickt mit Spielern, die in der laufenden Saison für Hoffenheims erste Mannschaft schon in der Bundesliga aufgelaufen sind.

SSV Ulm 1846 Fußball mit sechs Punkten Vorsprung

Die Spatzen haben nach dem Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen Worms weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger aus Homburg und Offenbach. Sein Team habe "gegen Worms nicht alles in der Offensive gezeigt, was wir können", sagt Wörle. Von den Fans im Donaustadion erhofft sich der Trainer jetzt emotionale Unterstützung. 800 Freikarten hat der Verein an Ehrenamtliche verteilt.

Ulms Trainer Thomas Wörle sieht in Gegner Hoffenheim "eine anspruchsvolle Aufgabe" für sein Team. IMAGO IMAGO / Eibner

Verzichten müssen die Ulmer weiterhin auf die Langzeitverletzten David Grötzinger, Simon Klostermann, Dennis da Sousa Oelsner und Lennart Stoll. Kapitän Johannes Reichert wird dagegen voraussichtlich wieder an Bord sein.