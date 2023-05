SSV Ulm empfängt SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Im letzten Heimspiel der Saison empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Am vorletzten Spieltag könnte der Aufstieg in die 3. Liga gelingen.

Am vorletzten Spieltag in der Fußball-Regionalliga Südwest empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball im heimischen Donaustadion die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Fulda sei kein gewöhnlicher Aufsteiger, so Trainer Thomas Wörle auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel. Der Tabellenelfte habe gegen die Topteams der Liga starke Ergebnisse geliefert, sei zwar im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, gebe in den Spielen aber weiterhin Gas.

SSV Ulm: Kein Blick Richtung Hoffenheim

Für den vorzeitigen Aufstieg am kommenden Wochenende braucht Ulm einen Heimsieg. Zugleich müsste der Konkurrent um den Aufstiegsplatz, die aktuelle Tabellenzweite TSG Hoffenheim II, im Spiel gegen Balingen patzen. Hoffenheim spielt ebenfalls am Samstag um 14 Uhr. Trainer Thomas Wörle will aber keinen Blick auf den Gegner werfen.

"Es geht darum: Wir sind im Vorteil, wir haben den Vorsprung, wir müssen auf niemanden gucken."

7.000 Tickets fürs Donaustadion verkauft

Der Verein hofft auf einen Zuschauerrekord am Samstag: Bis jetzt seien 7.000 Tickets verkauft, so Pressesprecher Max Rieck. Man hoffe, die 10.000er-Marke zu überschreiten. In den letzten Spielen hatte die Mannschaft eine phänomenale Unterstützung durch die Fans, so Trainer Wörle. Man merke, dass die Euphorie überschwappt.