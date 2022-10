Spitzenspiel in der Regionalliga Südwest: FC 08 Homburg empfängt den SSV Ulm 1846

Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball will am Sonntag seinen Vorsprung an der Spitze ausbauen. Dabei trifft die Mannschaft auf den direkten Verfolger aus Homburg.

Erster gegen Zweiter heißt es am Sonntagnachmittag. Um 14 Uhr ist Anpfiff, dann wird in Homburg um die Tabellenspitze gekämpft. Nur zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften, somit könnten die Teams bei einer Niederlage der Ulmer die Plätze tauschen.

"Ich sehe das Spiel eher als Chance, die Distanz zur Konkurrenz zu vergrößern, als das Risiko, die Tabellenführung abzugeben"

Mit Homburg treffe der SSV Ulm auf eine sehr starke Mannschaft, so Trainer Thomas Wörle. Er will die Begegnung nutzen, um sich an der Tabellenspitze festzusetzen. Dazu ist es für die Mannschaft notwendig, die in den ersten Spielen gewonnene Stabilität auf den Platz zu bringen.

"Wir wissen, dass es schwer wird, wir wissen aber genau was wir können"

Mit 24 Punkten aus zehn Spielen ist der SSV Ulm so gut wie noch nie in die Regionalligasaison gestartet. Nach zuletzt zwei Remis will die Mannschaft wieder drei Punkte mit nach Hause nehmen. Mindestens soll aber der Abstand zum direkten Verfolger aus dem Saarland gehalten werden, dafür würde ein Unentschieden reichen.