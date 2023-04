Sieg im Topspiel: Der SSV Ulm schlägt Kickers Offenbach

per Mail teilen

Im Topspiel der Regionalliga Südwest hat der SSV Ulm die Offenbacher Kickers mit 1:0 (0:0) geschlagen. Damit sind die Schwaben wieder Erster. Vier Partien vor Schluss könnte das Aufstiegsrennen kaum spannender sein.

Die Ausgangslage war klar: Die Konkurrenten aus Hoffenheim und Steinbach hatten am Samstag im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest vorgelegt, der SSV Ulm stand damit im Heimspiel gegen Kickers Offenbach unter Zugzwang. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle machte vor 8.432 Zuschauern von Beginn an Druck und dominierte Offenbach deutlich, doch klare Chancen blieben zunächst Mangelware.

Erste Halbzeit ohne große Höhepunkte

Erst in der 35. Minute wurde Ulm richtig gefährlich. Eine flache Hereingabe von Romario Rösch schloss Nicolas Jann mit der Hacke ab, doch Offenbachs Keeper Maximilian Engl rettete mit einer Glanzparade. Kurz vor der Pause hatte der OFC seine erste Chance. Björn Joppek verfehlte das Tor der Spatzen nur knapp mit seinem abgefälschten Distanzschuss. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann die nächste Gelegenheit für die Hausherren, doch Janns Freistoß aus 18 Metern ging knapp am Offenbacher Tor vorbei. Danach gab es allerdings wieder das gewohnte Bild: Ulm machte das Spiel, agierte aber zu ausrechenbar, während die Hessen vorrangig darauf bedacht waren, defensiv sicher zu stehen.

Lucas Röser mit dem Tor des Tages

Wenn Ulm mal durchkam, fehlte die letzte Präzision. Andreas Ludwig kam in der 64. Minute nach Pass von Tobias Rühle aus zehn Metern frei zum Abschluss, doch sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt.

Wenig später dann aber der erlösende Treffer für die Spatzen: Ludwig eroberte den Ball im Mittelfeld und schickte Lucas Röser steil, der alleine aufs Offenbacher Tor zulief. Der Angreifer behielt die Nerven und lupfte den Ball zum 1:0 in die Maschen (71.).

Im Anschluss konnte Offenbach nur noch wenig zusetzen, während Ulm auf Konter lauerte, bei denen es aber an der letzten Zielstrebigkeit fehlte. Doch weitere Treffer fielen nicht, es bliebt beim verdienten 1:0-Erfolg für die Gastgeber. Die Schwaben scheinen damit nach ihrem Durchhänger im Frühjahr mit nun zehn Punkten aus den letzten vier Spielen endgültig wieder in die Spur gefunden zu haben - gerade rechtzeitig zum Saison-Endspurt.

SSV Ulm zurück auf Platz eins

Durch den knappen Erfolg schob sich Ulm in der Tabelle wieder vor die TSG Hoffenheim II, die zumindest für eine Nacht an der Spitze der Regionalliga Südwest stand. Die Elf von Trainer Vincent Wagner gewann gestern gegen den FSV Frankfurt deutlich mit 4:0. Die Kraichgauer waren damit siebenmal hintereinander siegreich.

Ulm (63 Punkte) geht somit als Erster in die letzten vier Spiele. Hoffenheim (60) und der TSV Steinbach Haiger (59) sind die Konkurrenten um den Aufstieg in die 3. Liga. Kickers Offenbach (49) hat als Siebter keine Chance mehr im Titelrennen.