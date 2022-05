Ex-Nationaltorhüter Oliver Reck wird Trainer in Koblenz

per Mail teilen

Eine Woche nach dem überraschenden Weggang von Heiner Backhaus zu den Sportfreunden Lotte hat Rot-Weiss Koblenz einen neuen Trainer gefunden. Der frühere Nationaltorhüter Oliver Reck übernimmt den Job in der neuen Saison.

Dank intensiver und zielgerichteter Suche konnte der freiwerdende Trainerposten für die Regionalliga-Mannschaft zügig neu besetzt. Mit Oliver Reck wurde ein erfahrener Trainer für die "Elf vom Deutschen Eck" in der kommenden Saison gefunden. "Wir sind davon überzeugt, dass das Profil von Oliver Reck unseren Vorstellungen entspricht. Er kennt die Regionalliga von seinen vergangenen Stationen und verfügt über ein gutes Netzwerk an Kontakten", erklären der bei RWK in beratender Funktion tätige ehemalige Vorsitzende Pit Arndt und der Sportliche Leiter Christian Noll.

Deutscher Meister, Pokalsieger, Europacup-Gewinner, Europameister

Der 57-jährige Reck blickt in seiner bisherigen Trainerlaufbahn auf Stationen als Torwarttrainer bei namhaften Klubs wie dem FC Schalke 04, dem MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf zurück. Als Cheftrainer war er beim MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf sowie in der Regionalliga Südwest bei den Kickers Offenbach und zuletzt in der Nord-Staffel beim SSV Jeddeloh tätig.

Seine größten Erfolge feierte er allerdings weniger als Trainer, sondern als Spieler. Im Tor von Werder Bremen wurde er zweimal Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und 1992 holte er den Europapokal der Pokalsieger an die Weser. Zwei weitere Pokalsiege gelangen ihm mit Schalke 04. 2002 bestritt er sein letztes Bundesligaspiel für die Königsblauen, ehe er als Assistent von Marc Wilmots ins Trainergeschäft wechselte.

"Pannen-Olli" - unpassender Spitzname begleitet seine Karriere

Trotz dieser zahlreichen Erfolge hatte er einen Spitznamen, der so gar nicht zu dieser Bilanz passt. "Pannen-Olli" nannte ihn vor allem die Boulevardpresse, nachdem ihm zu Beginn seiner Karriere einige spektakuläre Patzer unterlaufen waren. Tatsache ist aber auch, dass sein Rekord mit den wenigsten Gegentoren in einer Bundesliga-Saison aus dem Jahr 1988 bisher nur von Oliver Kahn 2007 und Manuel Neuer 2013 übertroffen wurde.

Ein-Jahres-Vertrag mit Option auf Verlängerung

Der Europameister von 1996 unterschrieb nun in Koblenz einen Einjahresvertrag mit der vereinsseitigen Option auf eine Verlängerung für eine zweite Spielzeit. Mit der Klärung der Trainerfrage hat der Verein nun den Grundstein gelegt, in die weiteren Vertragsverhandlungen mit den Spielern einzusteigen. Der bisherige Rot-Weiss-Co-Trainer Manuel Moral Fuster wird auch im Team mit Oliver Reck im Amt bleiben.