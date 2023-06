Großaspach geht mit breiter Brust ins Rückspiel gegen Koblenz

per Mail teilen

Die SG Sonnenhof Großaspach will im zweiten Aufstiegsspiel zur Regionalliga Südwest gegen die TuS Koblenz die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Die Schwaben gehen optimistisch in die Partie vor heimischem Publikum.

Am letzten Sonntag verlor Großaspach bei den Rheinländern mit 1:2. Eine unnötige Niederlage, denn das Chancenplus lag bei der SGS, die zudem bei großer Hitze weite Teile der zweiten Halbzeit in Überzahl spielte.

Die Ausgangslage vor dem Rückspiel

Damit ist klar: Die Schwaben müssen das Rückspiel am heutigen Mittwoch (19 Uhr) gewinnen, wenn es mit dem erhofften Aufstieg in die Regionalliga Südwest noch klappen soll. Bei einem Sieg mit einem Treffer Differenz gäbe es Verlängerung und Elfmeterschießen. Bei einem deutlicheren Erfolg würde Großaspach, bei allen anderen Ergebnissen Koblenz aufsteigen.

Trainer Laki Sbonias: "Haben das Hinspiel aufgearbeitet"

Die SGS geht trotz der Hinspiel-Niederlage mit breiter Brust in das Match. "Wir haben direkt nach dem Spiel in Koblenz mit der Aufarbeitung der Partie begonnen", sagte Trainer Laki Sbonias. "In der Nachbetrachtung muss man ganz ehrlich sein, dass viel gegen uns gelaufen ist und die Jungs meiner Meinung nach mindestens ein Unentschieden verdient gehabt hätten."

"Wollen einen magischen Moment schaffen"

Der SGS-Coach glaubt daran, dass seine Mannschaft den Aufstieg noch realisiert. "Jetzt gehen wir mit einem Ein-Tor-Rückstand in dieses Rückspiel und werden natürlich alles daran setzen, in unserem Wohnzimmer einen weiteren magischen Moment zu schaffen", sagte er.

Sowohl Koblenz als auch Großaspach waren in ihren Oberligen nur jeweils Zweiter geworden. Die TuS musste Schott Mainz den Vortritt und damit den Direktaufstieg überlassen, während die SG Sonnenhof sich hinter den Stuttgarter Kickers einreihte.