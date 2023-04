Der Württembergische Fußballverband reformiert die Bezirksliga. In der nächsten Saison wird es deshalb keine Relegation geben. Das sind die wichtigsten Schritte beim Umbau der Amateurligen.

Als Vizemeister um den Aufstieg kämpfen, das ist die Motivation für viele Vereine in den Bezirks- und Kreisligen. Durch eine Reform des Württembergischen Fußballverbandes (wfv) wird es das in der nächsten Saison in einigen Ligen nicht geben. Laut einer Pressemitteilung des Verbandes werden die Mannschaften, die in der Bezirksliga, Kreisliga A und Kreisliga B auf dem zweiten Platz landen, nächstes Jahr nicht aufsteigen.

Von 16 auf 12 Bezirke

Auslöser dafür ist die Reform der Bezirke, die nächstes Jahr umgesetzt wird. Statt bisher 16 soll es dann nur noch 12 Bezirksligen geben. Das neue Spielklassenmodell, abgekürzt mit den Ziffern 1-4-12, steht für eine Verbandsliga, vier Landesligen und zwölf Bezirksligen im württembergischen Amateurfußball.

Beispielsweise werden die Bezirke Stuttgart und Böblingen zusammengelegt. Das passiert aber erst 2024. Deshalb spielen die Bezirksligisten in dieser Region in der nächsten Saison - obwohl sie noch getrennt sind - bereits um die Qualifikation für eine neue gemeinsame Liga. Ein komplizierter Prozess, sowohl organisatorisch als auch zeitlich. Frank Thumm, der Geschäftsführer des Württembergischen Fußballverbandes, möchte damit die Ligen wieder gerechter machen.

Reformgründe: Kleine Bezirke, wenig Mannschaften

Die Gründe für die Reform: immer weniger Mannschaften und unterschiedlich große Bezirke. Manche sind mehr als doppelt so groß wie andere. Das heißt, es spielen deutlich mehr Mannschaften um einen Aufstieg oder einen Pokal als in anderen Ligen.

Geschäftsführer Frank Thumm möchte ein funktionierendes Pyramidensystem aufbauen. Da immer mehr Mannschaften in den kleineren Bezirken wegbrechen, könne man ohne Zusammenlegung keinen sinnvollen Spielbetrieb mehr aufrecht erhalten. Denn irgendwann wären es zu wenig Bezirksligen für zu viele Landesligen.

Ziel: Mehr Gerechtigkeit

Mehr Gerechtigkeit im Wettbewerb und das Spielsystem aufrechterhalten, das sind laut Frank Thumm die Ziele, die mit dem Umbau der Liga erreicht werden sollen.

Bereits im letzten Jahr wurde die Strukturreform beschlossen. Auf einem außerordentlichen Verbandstag des Württembergischen Fußballverbandes gab es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Der Großteil der Delegierten befürwortet also die Reform.

Relegation fällt in der nächsten Saison aus

Um die Zusammenlegung der Bezirke zeitlich und organisatorisch umzusetzen, fallen in der kommenden Saison die Relegationsspiele aus. Denn von circa 256 Bezirksligavereinen müssen ungefähr ein Fünftel in die Kreisliga absteigen. Die Zahl der darüberliegenden Landesligen bleibt weiterhin bei vier. Deshalb gilt: Aufstiege reduzieren, Abstiege erhöhen.

Einige Bezirke sind nicht von der Reform betroffen. Trotzdem wurde mehrheitlich beschlossen, dass aus Solidarität alle Ligen auf Relegationsspiele verzichten. Zum Unmut von Ingo Ernst, dem Vorsitzenden des Bezirks Enz-Murr. Dort wäre eigentlich ein ganz normaler Spielbetrieb möglich gewesen.

"Für die Vereine ist es ein finanzieller Verlust, ein Imageverlust und auch die Motivation geht runter"

DFB: Terminkollision vermeiden

Eine weitere Rolle spielt die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Als Gastgeber möchte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) während der Titelkämpfe möglichst keine Terminkollisionen. Auch deshalb ist es kaum möglich, die Relegationsspiele bis zum EM-Start am 14. Juni 2024 durchzuführen.

Wie viele Vereine im nächsten Jahr dann tatsächlich absteigen müssen, lässt sich erst nach der laufenden Saison ausrechnen.