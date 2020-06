per Mail teilen

Wegen Corona mussten Hobby- und Amateurkicker in Baden-Württemberg lange Zeit auf Körperkontakt verzichten. Dank einer neuen Verordnung kehren die Zweikämpfe jedoch bald auf die Fußballplätze zurück.

Zweikämpfe gehören zum Fußball wie der Torschuss oder die Glanzparade. Wegen der Corona-Auflagen waren Körpereinsatz, Grätschen und Dribblings aber die letzten Wochen und Monate verboten - und das schon länger erlaubte Training mit Abstand war für viele kein richtiger Ersatz.

Zweikämpfe sind ab 1. Juli wieder erlaubt

Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Mit einer neuen Corona-Verordnung für den Sport, die ab dem 1. Juli gilt, werden Zweikämpfe wieder erlaubt. In einer Pressemitteilung des Staatsministeriums Baden-Württemberg heißt es: "Von der 1,5-Meter-Abstandsregel kann im organisierten Trainings-und Übungsbetrieb abgewichen werden, sofern es für das jeweilige Training kurzfristig erforderlich ist."

Was das genau bedeutet, erklärte ein Sprecher des Ministeriums dem SWR: "Im gesamten Training soll der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Sollte eine Übungs- oder Spielform Körperkontakt erfordern, dann ist dieser auch erlaubt." Grund zur Freude also auch für Freizeitmannschaften, die sich nur zum Spielen treffen. "Die dürfen dann wieder ganz normal kicken", so der Sprecher.

Zur Normalität ist es noch ein gutes Stück

Trotz der Lockerungen müssen Fußballer weiterhin einiges beachten: Beim Betreten und Verlassen des Trainingsgeländes muss der Abstand eingehalten werden, die Trainingsgruppe darf aus maximal 20 Personen bestehen. Ein klassisches Elf gegen Elf ist also noch nicht erlaubt.

Besonders wichtig ist außerdem die Dokumentation der Trainingsteilnehmer. Wer mitspielt, muss mit Namen und Kontaktadresse festgehalten werden, damit man Infektionen gut zurückverfolgen kann - das gilt auch für Hobbymannschaften. Wer diese Vorgaben einhält, kann dann ab dem 1. Juli wieder voll in die Zweikämpfe gehen.