Seit dem Wochenende ist klar, der SV Waldhof Mannheim hat wieder mal die besten Chancen in die 3. Liga aufzusteigen. Denn die Konkurrenz aus Freiburg und Offenbach hat gepatzt.

Dem SV Waldhof Mannheim fehlt noch ein Punkt aus zwei Spielen - dann wartet der Meister der Regionalliga West: entweder KFC Uerdingen oder Viktoria Köln. Der SWR sprach mit dem Waldhof-Trainer Bernhard Trares über die erneute Chance des Traditionsclubs, endlich wieder in den Profi-Fußball zurückzukehren.

SWRsport: Herr Trares, seit Sonntag ist klar: Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga sind greifbar. Es fehlt noch ein Punkt aus zwei Spielen. Es wurde auch schon ausgelost, der 1. FC Saarbrücken als Meister der Regionalliga Südwest spielt wahrscheinlich gegen 1860 München. Und Sie spielen wahrscheinlich gegen den KFC Uerdingen oder Viktoria Köln. Wie froh sind Sie, dass nicht 1860 München der Gegner sein wird?

Bernhard Trares: Zum ersten müssen wir natürlich erstmal den Punkt holen, das ist klar. Aber die Ausgangslage ist natürlich nach dem Wochenende gut. Ich hätte auch gern gegen 1860 gespielt, letztendlich kann man es sich nicht aussuchen. Es ist wurscht, wer kommt. Man braucht an den Tagen, an denen man Relegation spielt, eine Top-Leistung. Darauf sind wir vorbereitet; alles andere wird man sehen, wenn es soweit ist.

Wer wäre Ihnen lieber, der KFC Uerdingen oder Viktoria Köln?

Wir nehmen es, wie es kommt und freuen uns, dass wir Relegation spielen können.

Der Waldhof versucht sich ja schon lange am Aufstieg in die 3. Liga und ist bisher immer gescheitert. Was macht sie zuversichtlich, dass es dieses mal klappt?

Die Zuversicht ist immer groß. Ich bin angetreten im Winter und habe gesagt, ich will aufsteigen. Das ist mein Ziel, und das bleibt mein Ziel. Die Zuversicht ist groß, dass wir das schaffen. Wir haben eine super Rückrunde gespielt, es ist ein 50:50-Spiel. Ich sehe bei den Mannschaften keinen großen Unterschied

Wie gesagt, sie brauchen noch einen Punkt, um die Relegation klar zu machen. Wie gehen Sie jetzt in die letzten beiden Spiele gegen Steinbach und Ulm?

Wir haben nur ein Ziel, das ist Steinbach. So haben wir es die ganze Zeit gemacht, wir sind wirklich nur fokussiert auf die einzelnen Spiele. Wir werden mit einer guten Mannschaft auflaufen, einer Mannschaft, die die Chance hat, das Spiel zu gewinnen.

Das Interview führte Martin Thiel