Kurz vor Saisonende steht fest: statt sechs steigen nur zwei Teams aus der Regionalliga Südwest ab. Dafür wird es keine Aufsteiger aus den Oberligen geben.

Großes Aufatmen im Tabellenkeller der vierten Liga - in Pirmasens, Großaspach, Walldorf und bei Hoffenheim II und Schott Mainz. Der drohende, für einige bereits wahrscheinliche Abstieg aus der Regionalliga Südwest scheint abgewendet. Zwar stehen in der Mammutliga mit 22 Teams noch acht Spieltage auf dem Programm, es sind also im Idealfall noch 24 Punkte zu erreichen, doch wird es statt der vorgesehenen sechs nur zwei Absteiger in die Oberligen geben.

Das haben die Gesellschafterversammlung und die Spielkommission der Regionalliga "nach umfassender interner und externer Rechtsprüfung" beschlossen. Schott Mainz hat aktuell als Drittletzter 10 Punkte Vorsprung auf den Vorletzten Bayern Alzenau. Der FC Astoria Walldorf geht mit 12, Sonnenhof Großaspach mit 15, und die TSG 1899 Hoffenheim II mit 16 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze in den Saisonendspurt.

FK Pirmasens so gut wie gerettet

Nur noch theoretisch bedroht vom Gang in die Oberliga ist der Traditionsklub FK Pirmasens. Das Team aus der Westpfalz hat als Tabellenfünfzehnter 18 Punkte Vorsprung auf Bayern Alzenau. Das Präsidium des FK Pirmasens reagierte erfreut auf die "sportliche und gerechte Entscheidung im Sinne des Fußballs." Statt 22 Mannschaften sollen der viertklassigen Regionalliga Südwest dann nur noch 19 oder 20 Mannschaften angehören. 20 dann, wenn aus der Dritten Liga der 1. FC Kaiserslautern oder der SV Waldhof Mannheim absteigen sollten.

Auch im kommenden Jahr in der Regionalliga? TSG 1899 Hoffenheim (Philipp Strompf, re) gegen den TSV Schott Mainz (Jonas Raltschitsch, li) Imago Imago/ Fotostand

Freude oben, Frust unten

Völlig anders sehen das natürlich die Vertreter der drei Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar, Baden-Württemberg und Hessen. Denn gleichzeitig mit der Reduzierung der Absteiger aus der Regionalliga wurde beschlossen, dass es keine Aufsteiger aus den Oberligen geben wird. Die sportliche Qualifikation hierfür sei nicht erfüllt, weil die Klubs nicht "mindestens 50 % der im jeweiligen Spielmodus vorgesehenen Spiele absolviert haben". Im weiteren Wortlaut der Urteilsbegründung heißt es:

Unter Berücksichtigung der wenigen ausgetragenen Spiele (s.o.) wird den bisherigen sportlichen Leistungen in den drei Oberligen kein hinreichender Aussagewert für die Ermittlung von Aufsteigern beigemessen. Die Anwendung der Quotientenregel, nach der die Ermittlung eines Aufsteigers anhand der bisher erreichten Punktzahl durch die Anzahl der absolvierten Spiele erfolgt, stellt in Anbetracht der wenigen absolvierten Spiele aus Sicht der Regionalliga Südwest GbR keine sach- und interessengerechte Methode zur Wertung des sportlichen Wettbewerbs dar. Da die Quotientenregel ausschließlich bereits absolvierte sportliche Leistungen berücksichtigt, hinge der Aufstieg oder die Teilnahme an den Aufstiegsspielen maßgeblich vom Zufall der Spielplangestaltung bzw. davon ab, gegen welche Mannschaften bereits Spiele absolviert wurden. Bei einer sehr niedrigen Anzahl an ausgetragenen Partien fällt es stärker ins Gewicht, ob zunächst gegen starke oder schwächere Gegner gespielt wurde.

Etwas irritierend, insbesondere aus Sicht der Oberligisten, liest sich der folgende Absatz, wo sich die Regionalliga Südwest GbR im Hinblick auf die Interessensabwägung darauf beruft, dass sie eine "Rücksichtnahme- und Fürsorgepflicht gegenüber den Teilnehmern der Regionalliga Südwest trifft, deren Möglichkeit zum Klassenerhalt im Zusammenhang mit den Aufstiegsmöglichkeiten aus den nachgeordneten Oberligen steht." Was überheblich klingt, lässt sich allenfalls mit den tatsächlich wenigen Spielen erklären, die in den drei Oberligen absolviert sind.

Sehr wenig Spiele in den Oberligen

So haben die 21 Teilnehmer der Oberliga Baden-Württemberg 2020/21 erst 11 bis 13 von insgesamt 40 zu absolvierenden Spielen bestritten. Die Oberliga Hessen wurde nach Durchführung von 11 beziehungsweise 12 von insgesamt 38 Spieltagen vorzeitig durch Abbruch beendet. Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielt in der Spielzeit 2020/2021 in einem besonderen Spielmodus mit zwei Staffeln (Nord und Süd) zu je zwölf Mannschaften. In diesen beiden getrennten Staffeln sollte zunächst eine Vorrunde im Modus Jeder gegen Jeden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

Anschließend sollte nach einer Neueinteilung in einer „Meisterschaftsstaffel“ mit den jeweils sechs bestplatzierten Teilnehmern aus den beiden Staffeln der Aufsteiger in die Regionalliga Südwest ermittelt werden. Die Spielzeit 2020/2021 wurde abgebrochen, nachdem die Teilnehmer zwischen sechs und neun von insgesamt 22 Spielen der Vorrunde absolviert hatten.

Weiter fünftklassig: Eintracht Trier bleibt nach der Entscheidung der Regionalligagremien Oberligist Imago Imago/ Jan Huebner

Oberligisten prüfen juristischen Weg

Dass es in dieser Spielzeit trotz der besonderen Umstände keine Aufsteiger geben soll, ist für die Topklubs der Oberligen nicht nachvollziehbar. So hat Eintracht Trier, nach acht absolvierten Spielen Tabellenführer in der Nordgruppe der Oberliga Rheinland- Pfalz/ Saar, angekündigt, die "Entscheidung und Argumentation schnellstmöglich juristisch prüfen zu lassen und gegebenenfalls jede Möglichkeit auszuschöpfen, gegen den Beschluss vorzugehen". Gleiches planen auch der SGV Freiberg und die Stuttgarter Kickers, nach 13 Spielen Erster und Zweiter in der Oberliga Baden- Württemberg. Gut möglich, dass über die Zusammenstellung der Regionalliga Südwest für die kommende Saison vor Gericht entschieden wird.