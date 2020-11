Die Fußball-Regionalliga Südwest hat im Zuge der Corona-Bekämpfung sämtliche bis zum 30. November angesetzten Spiele abgesetzt. Das teilte die Liga am Mittwoch mit.

Der Spielbetrieb werde außerdem ab dem 1. Dezember nur dann wieder aufgenommen, wenn in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ab spätestens 17. November ein Mannschaftstraining unter Wettkampf-Bedingungen zulässig ist, teilte die Liga am Mittwoch mit. Darüber könnte am Donnerstag, 12. November, entschieden werden, wenn sich die Ministerpräsidenten erneut mit dem Bundeskanzleramt zusammenschalten, um zu überprüfen, ob die aktuellen Corona-Maßnahmen hinreichend wirken.

In Rheinland-Pfalz ist Trainings- und Wettkampf-Betrieb im Amateur- und Freizeitsport untersagt

In Baden-Württemberg und Hessen ist den Regionalliga-Teams gemäß der jeweiligen Corona-Verordnung der Trainings- und Wettkampf-Betrieb im November weiterhin gestattet. Im Saarland können die Clubs in begründeten Einzelfällen Ausnahmen erwirken. In Rheinland-Pfalz hingegen ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb im Amateur- und Freizeitsport in Mannschaftssportarten in diesem Monat untersagt.

Nach den von der Politik verhängten Kontakt-Beschränkungen hatte die Liga zunächst nur den für Dienstag und diesen Mittwoch geplanten 13. Spieltag abgesagt und eine endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen für diese Woche angekündigt. Die Kickers Offenbach hatten sich daraufhin für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen, Bayern Alzenau dagegen.

FK Pirmasens war für Saison-Unterbrechung

Der rheinland-pfälzische Verein FK Pirmasens sprach sich schon vor der Entscheidung für eine Unterbrechung aus - vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. "Diese könnte sogar bis Ende des Jahres vernünftig sein. 2021 wäre ja ausreichend Zeit, die Vorrunde zu Ende zu spielen, was für eine Wertung wohl ausreichend wäre", meint Jürgen Kölsch, Präsident des Vereins. Das wirtschaftliche Problem: steigende Kosten für den Spielbetrieb, aber keine Zuschauer-Einnahmen.

Profis oder Amateure?!

Ob die Saison schon im Dezember weitergehen kann, hängt davon ab, ob das Land Rheinland-Pfalz seinen Vereinen ebenfalls die Erlaubnis für den Trainingsbetrieb gibt. Solange die Regionalligisten als Amateure gelten, ist das laut Corona-Verordnung verboten. Profis dürfen weiterhin trainieren und spielen, die Mannschaften von RW Koblenz, Schott Mainz, FSV Mainz 05 II und dem FK Pirmasens nicht. Für den Präsidenten des FK Pirmasens ist die Einstufung als Amateurverein in ihrem Fall die richtige: "Da wir überwiegend Spieler aus der eigenen Jugend einsetzen und fast keine hauptberuflichen Fußballer im Kader haben, sehen wir uns klar als Amateurverein."