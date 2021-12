Keine Geisterspiele, aber nur noch maximal 10.000 Zuschauer bei Mainz 05 und FCK

per Mail teilen

Die Bundesregierung und Länderchefs haben sich auf neue Corona-Regeln geeinigt, die auch den Profifußball betreffen. Rheinland-Pfalz stellt strengere Regeln auf. Keine Geisterspiele, aber die Zuschauerkapazitäten werden deutlich eingeschränkt.

Komplett leere Stadien, wie beispielsweise in Sachsen oder Bayern, wird es in Rheinland-Pfalz vorerst nicht geben. Der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Kaiserslautern können weiter vor Zuschauern spielen. Die bundesweiten Regelungen sehen bei Fußballspielen eine Stadionauslastung von höchstens 50% und dabei eine maximale Zuschauerzahl von 15.000 Menschen vor. In Rheinland-Pfalz wurde entschieden strengere Regeln aufzustellen, sodass nur 30% der Stadionkapazität genutzt werden darf - maximal aber 10.000 Zuschauende dabei sein dürfen.

Mindestens 2G und Maskenpflicht

Voraussetzung für den Stadionbesuch ist, dass die Zuschauenden geimpft oder genesen sind, also das 2G-Modell. Bei steigenden Inzidenzen könnte das auch auf das 2G-Plus-Modell ausgeweitet werden, also bräuchten dann auch Geimpfte und Genesene einen aktuell gültigen negativen Coronatest. Außerdem gilt im Stadion eine grundsätzliche Maskenpflicht.