Der Fußball darf ab Mitte Mai den Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga wieder aufnehmen. Die Reaktionen nach der Entscheidung der Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel fallen im Südwesten unterschiedlich aus.

Am Mittwoch hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übermittelte die Nachricht für den deutschen Profifußball fast beiläufig. Man habe beim Politik-Gipfel mit den Ministerpräsidenten auch über die 1. und 2. Bundesliga gesprochen, "die den Spielbetrieb ab der zweiten Mai-Hälfte wieder führen darf", sagte die Bundeskanzlerin am Mittwoch nach der rund viereinhalbstündigen Video-Schalte ohne viel Pathos.

Politik gibt grünes Licht: Bundesliga und 2. Liga setzen Saison fort

Damit dürfte der Ball in der 1. und 2. Bundesliga schon am Wochenende vom 15. bis 17. Mai wieder rollen - neun Wochen nach der Aussetzung der Saison wegen der Corona-Krise. "Wir wissen auch, dass das sehr kontrovers ist. Ich halte diesen Kompromiss für mehr als vertretbar", sagte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder.

Dauer 0:41 min Christian Seifert: "Wir müssen weiter hart arbeiten" Christian Seifert: "Wir stellen uns darauf ein, dass wir weiter hart arbeiten müssen"

Die Entscheidung der Politik für Geisterspiele sorgte in der Branche für große Erleichterung. Dies sei "eine gute Nachricht", sagte DFL-Boss Christian Seifert. "Spiele ohne Stadion-Zuschauer sind für niemanden eine ideale Lösung. Es ist in einer für einige Clubs existenzbedrohenden Krise allerdings die einzige Möglichkeit, den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form zu bewahren."

Auch DFL-Vizevorstand und Finanzvorstand des SC Freiburg, Oliver Leki, betont im Gespräch mit SWR Sport, "dass wir gut beraten sind, wenn wir Geisterspiele nicht schöner machen als sie sind. Es ist eine Notlösung, dass muss uns allen bewusst sein. Wir haben damit eine Brücke hinbekommen, um durch diese Krise zu kommen. Aber gefallen tut das natürlich keinem."

Dauer 0:36 min Oliver Leki: "Geisterspiele nicht schöner machen als sie sind" Oliver Leki: "Geisterspiele nicht schöner machen als sie sind"

DFB-Präsident Fritz Keller begrüßt Entscheidung - Auch Bundestrainer Jogi Löw freut sich

DFB-Präsident Fritz Keller hat die Entscheidung der Politik zum Re-Start der 1. und 2. Fußball-Bundesliga in der zweiten Mai-Hälfte begrüßt. Auch Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich mit der Entscheidung aus Berlin äußerst zufrieden. "Die Entscheidung ist ein Vertrauensbeweis der Gesundheitsbehörden und der Politik, für den wir dankbar sind", sagte Keller. Er gehe davon aus, dass auch die 3. Liga, die Frauen-Bundesliga sowie der DFB-Pokal in die Beschlüsse eingeschlossen seien.

Dauer 0:42 min Fritz Keller freut sich für den Fußball und Breitensport Fritz Keller freut sich für den Fußball und Breitensport

Bundestrainer Joachim Löw war über die Zeichen aus Berlin froh: "Als Bundestrainer freue ich mich natürlich, wenn unsere Nationalspieler wieder in einen Wettkampfmodus kommen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn auch unser Blick ist nach vorn gerichtet auf die Planungen der Nationalmannschaft nach der Corona-Krise."

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther dem Neuanfang des Spielbetriebs mit gemischten Gefühlen gegenüber: "Vom körperlichen Fitnesszustand her gesehen, ist es für alle eine besondere Situation nach so einer kurzen Vorbereitungszeit. Ohne Vorbereitungsspiele ist das schon schwierig", sagte Wellenreuther am Donnerstag.

Mediziner Michael Geißler warnt vor verfrühten Start der Bundesliga

"Ich wäre momentan noch etwas zurückhaltender, auch wenn es ein schöner Sport ist", so Michael Geißler, Arzt für Innere Medizin und Onkologie gegenüber SWR Sport. Vor der Sommerpause sei es für ihn aus "Vorbildfunktionsgründen und auch aus virologischen Gründen, so lange noch nicht ganz klar geklärt ist, was bei einem infektiösen Fall in der Bundesliga passiert, noch zu früh."

Geißler betont, dass wenn sich ein Spieler beispielsweise donnerstags infiziert, dann hat er bis Samstag noch keine Symptome, wenn er überhaupt Symptome bekommt. Er würde dann in einem infektiösen Stadium, wo die Viren replizieren im oberen Nasen-, Rachenraum, auf dem Spielplatz auflaufen und damit ist ganz klar ein erhöhtes Infektionsrisiko für die Mitspieler und die gegnerische Mannschaft vorhanden."

Dauer 0:39 min Prof. Michael Geißler warnt vor Infektionsrisiko Prof. Michael Geißler warnt vor Infektionsrisiko

VfB Stuttgart reagiert mit Erleichterung auf Bundesliga Re-Start

Der schwäbische Zweitligist VfB Stuttgart hat mit Erleichterung auf die Erlaubnis der Politik reagiert, den Fußball-Spielbetrieb ab Mitte Mai fortsetzen zu dürfen. "Wir haben immer betont, welche Bedeutung die Fortsetzung der Saison für den Fußball hat. Dementsprechend froh sind wir über die getroffene Entscheidung", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger in einer Vereinsmitteilung. "Gleichzeitig wissen wir, welche Verantwortung mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs einhergeht", sagte Hitzlsperger. "Dieser Verantwortung wollen und werden wir gerecht werden und weiterhin sehr genau auf die Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien achten."

Hoffenheim-Geschäftsführer: Bundesliga-Re-Start "eine Verpflichtung"

Peter Görlich, Geschäftsführer der TSG 1899 Hoffenheim, hat der Politik für die Erlaubnis zur Saisonfortsetzung der Fußball-Bundesliga gedankt. "Wir bedanken uns für das Vertrauen, dass die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin dem Profifußball entgegengebracht haben und das für uns nun natürlich auch eine Verpflichtung ist", teilte Görlich am Mittwoch mit. "Jetzt freuen wir uns in interner Abstimmung mit der DFL die Details für einen Re-Start der Liga anzugehen."

SVS-Trainer Uwe Koschinat: Freude ist bei mir nicht das primäre Gefühl

Trainer des SV Sandhausen, Uwe Koschinat, reagiert verhalten: "Freude ist aktuell bei mir nicht so das primäre Gefühl, sondern tatsächlich ein Umschwenken einfach in der Situationslage", so Koschinat gegenüber SWR Sport. "Das wird eine Herkulesaufgabe für jede Mannschaft, denn mit Sicherheit werden Trainingssteuerungen und das sensible Umgehen mit den einzelnen Spielern ganz wichtig werden. Weil das nicht nur emotional eine neue Situation ist, Geisterspiele abzuhalten, sondern logischerweise auch eine Belastungssteuerung", sagt Koschinat.

Dauer 2:38 min Uwe Koschinat: "Freude ist aktuell bei mir nicht so das primäre Gefühl" Uwe Koschinat, Trainer SV Sandhausen, im Gespräch mit dem SWR.

"Wir kommen eben nicht aus einer normalen Phase der Vorbereitung mit ganz ganz vielen Zweikämpfen und Spielformen, sondern wir haben uns als SV Sandhausen daran gehalten, wir kommen aus einer Phase in der in Kleingruppen gearbeitet wurde und in der viele Dinge, die im Wettkampf absolut nötig sind, gefehlt haben. Das wird für mich als Trainer eine ganz spannende und verantwortungsvolle Aufgabe."

Heidenheims Vorstandsvorsitzender Sanwald: Grundstein ist gelegt

Holger Sanwald ,Vorstandsvorsitzender des 1. FC Heidenheim betont in einer Mitteilung des Vereins: "Wir sind der Politik natürlich dankbar, dass sie nun grünes Licht zur Fortführung der Bundesliga und 2. Bundesliga gegeben hat. Damit ist der Grundstein gelegt, jetzt können die nächsten entscheidenden Schritte zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs unternommen werden. Wir freuen uns, dass die Saison 2019/20 sportlich zu Ende gebracht werden kann, auch wenn wir dabei leider noch auf unsere Fans und Zuschauer im Stadion verzichten müssen."

Stuttgart, Freiburg und Co. warten auf Erlaubnis für Mannschaftstraining

Die Fußball-Bundesligisten in Baden-Württemberg warten nach der Freigabe der Politik für die Fortsetzung des Spielbetriebs noch auf die Erlaubnis für das Mannschaftstraining. Die notwendige Verordnung sei noch in der Abstimmung, es werde daran «mit Hochdruck» gearbeitet, hieß es am Donnerstagmittag aus dem Sozialministerium. Bisher dürfen der SC Freiburg, die TSG 1899 Hoffenheim, der VfB Stuttgart, der Karlsruher SC, der SV Sandhausen und der 1. FC Heidenheim aufgrund der Coronavirus-Krise nur in Kleingruppen trainieren. Clubs in anderen Bundesländern waren teils schon in das Training in kompletter Mannschaftsstärke eingestiegen.