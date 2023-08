Freiburg-Trainer Streich: "Die Gier nach dem Mammon ist groß"

Saudi-Arabien lockt mit Milliarden Fußballstars und Trainer in die heimische Liga. Freiburg-Trainer Christian Streich und Heidenheim-Coach Frank Schmidt finden deutliche Worte.

Frank Schmidt ist bodenständig und heimatverbunden. Seit dem 17. September 2007 sitzt der 49-Jährige auf der Trainerbank des 1. FC Heidenheim. In dieser Zeit hat er den Verein von der Ostalb von der viertklassigen Oberliga in die Bundesliga geführt. Kontinuierlich, Schritt für Schritt. Gegenüber SWR Sport bringt er wenig Verständnis auf für das, was sich aktuell auf dem saudi-arabischen Fußball-Markt tut. "Ich kann damit nicht viel anfangen. Für mich hat das wenig mit Fußball zu tun", ist Schmidt überzeugt. "Fußball hat etwas mit Schweiß und Herzblut zu tun. Mit etwas, was ich mir erarbeite. Dann entstehen Emotionen."

Schmidts Trainerkollege Matthias Jaissle hatte Ende Juli wenige Tage vor dem Start der österreichischen Bundesliga überraschend beim saudischen Fußballklub Al-Ahli unterschrieben. Der 35-Jährige stand zuvor beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg unter Vertrag. Der Verein hatte ihn wegen der Verhandlungen ein paar Stunden vor der offiziellen Unterschrift freigestellt.

Frank Schmidt: "Ich will nicht den Pausenclown spielen"

Schmidt kann sich nicht vorstellen, dass er jemals so gehandelt hätte wie Jaissle. "Natürlich, irgendwann, ab einem bestimmten Betrag, wird jeder schwach. Aber jeder, der mich kennt, weiß: Für mich zählen Werte. Man muss sich wohlfühlen. Es gibt eine Familie im Hintergrund. Es gibt Spieler, die einen verstehen müssen. Ich will doch nicht für etwas Zusammengewürfeltes den Pausenclown spielen. Ich bin jetzt in meiner 17. Saison als Trainer. Das ist es, was mir Spaß macht."

Streich ist enttäuscht von Jordan Henderson

Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, sieht hinter den Aktivitäten der Saudis vor allem politische Gründe. "Saudi-Arabien setzt dieses Geld politisch ein. Sonst zahlst du nicht einem Jordan Henderson, der schon ein gewisses Alter hat, in der Woche 800.000 Euro. Die Saudis haben eine politische Intention und wollen uns zeigen: Die westliche Welt hebt den Zeigefinger, dann holen wir eben den Kapitän von Liverpool und schmeißen ihm unfassbare Summen hin - und dann wechselt er da hin. Das ist sehr, sehr schade."

"Die Gier nach dem Mammon ist so groß, dass über vieles Andere hinweg gesehen wird."

Streich betont, er habe Henderson immer für eine außergewöhnliche Persönlichkeit gehalten. "Schade, dass er sich jetzt so benutzen lässt."

Rettig befürchtet "emotionale Entfremdung"

Andreas Rettig, von 1998 bis 2002 Manager beim SC Freiburg, sieht die aktuelle Entwicklung ebenfalls äußerst kritisch. Der ehemalige DFL-Geschäftsführer sieht durch die Milliarden-Investitionen in Saudi-Arabien den gesamten Fußball in Gefahr. "Eine Branche, die mit und durch die Öffentlichkeit ihr Geld verdient, braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn Sie die nicht mehr haben, werden Sie am Ende auch kein Geld mehr verdienen, weil die Leute sich dann abwenden", sagte der 60-Jährige dem Münchner Merkur/tz. Folge sei eine "emotionale Entfremdung".

Andreas Rettig: "Mir ist das alles zuwider"

Angesicht der in Saudi-Arabien gezahlten Unsummen auch für vergleichsweise unbekannte Spieler sieht Rettig "trübe Zeiten" für Fußball-Liebhaber. "Wenn die, die unfassbar viel Geld haben, es nicht mit Händen ausgeben, sondern mit Schubkarren rausfahren, kommt das heraus, was wir aktuell auf dem Transfermarkt beobachten. Gefallen kann das niemandem, der diesen Sport liebt", sagte er.

Langfristig werde die Liga in Saudi-Arabien aber ähnlich wie in der Vergangenheit vergleichbare Projekte in den USA, Katar oder China nicht bestehen können. "Immer wenn es um Effekthascherei, Sportswashing und außerhalb der Fußballwelt liegende Motive geht, wird es eher eine temporäre Erscheinung bleiben", sagte Rettig. Mit den sportlichen Ergebnissen der Saudi Professional League wolle er sich erst gar nicht beschäftigen. "Mir ist das alles so zuwider! Wissen Sie, was ich lieber verfolgen würde? Wenn jemand in Deutschland einen Jamal-Khashoggi-Cup organisieren würde. Das wäre mal ein echtes Zeichen." Der saudi-arabische Journalist Khashoggi war 2018 im saudi-arabischen Generalkonsulat in Istanbul getötet worden, seine Leiche ist bis heute nicht gefunden worden.