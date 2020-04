Der Backnanger Fußballfunktionär und ehemalige Hoffenheim-Trainer Ralf Rangnick hat sich gegenüber dem SWR zu den Vorwürfen, der Fußball sehe sich in einer Sonderrolle, geäußert. Rangnick wünscht sich, die Saison trotz Corona zu Ende zu spielen.

Dauer 1:18 min Ralf Rangnick "Ich sehe keine Sonderrolle" Ralf Rangnick "Ich sehe keine Sonderrolle"

"Ich glaube, dass das eine große Signalwirkung für die Gesellschaft haben würde", sagte Ralf Rangnick mit Bezug auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch in diesem Sommer. Es sei nicht nur aus finanzieller Sicht für die Vereine wichtig, sondern auch aus psychologischer Sicht "für die gesamte Menschheit".

Dauer 0:46 min Rangnick: Bundesliga-Fortsetzung wichtig "für gesamte Menschheit" Rangnick: Bundesliga-Fortsetzung wichtig "für gesamte Menschheit"

"Fußball hat eine Sonderrolle"

"Der Profifußball hat eine Sonderrolle, aber er beansprucht in dem Moment, in dem er weiterspielt, keine Sonderrolle", so der heutige Funktionär der Red Bull GmbH. Das Netzwerk an Fachleuten, die für einen verantwortungsbewussten Spielbetrieb sorgen würden, sei vorhanden - und es sei ein eigenes Netzwerk, so Rangnick weiter. Dieses Netzwerk habe sich der Profifußball selbst geschaffen.

Dauer 0:33 min Ralf Rangnick: "Angst ist die schlechteste Emotion" Ralf Rangnick: "Angst ist die schlechteste Emotion"

"Lassen Sie es mich anders ausdrücken", sagte Rangnick, der einhundert Prozent davon überzeugt ist, dass ein Austragen der Spiele nicht zu weniger Tests bei etwaigen Patienten führen würde. "Es wird kein einziger Mensch weniger getestet werden, weil die Bundesliga fortgeführt wird", bekräftigte der 61-Jährige.

Rangnick hofft auf Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Man solle nicht unterschätzen, was die Bundesliga für viele Menschen bedeute. Es sei gut, wenn man "Dinge, die einem ans Herz gewachsen sind, wieder erleben kann", so Rangnick. Angst sei die schlechteste Emotion. DFL-Chef Christian Seifert hatte am Donnerstag den 9. Mai als Datum für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ins Gespräch gebracht: "Wir haben es nicht in der Hand, ob wir überhaupt spielen. Und wenn ja, wann", hatte Seifert erklärt. "Wir haben nur in der Hand, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben mehrere Spielplanoptionen." Das erste Mai-Wochenende sei "nicht realistisch". Sollte die Politik beschließen, dass es am 9. Mai weitergehen könnte, "dann werden wir am 9. Mai bereit sein".