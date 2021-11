Professor Rangnick auf der Insel: Wie der Südwest-Fußball England erobert

Der Fußball aus dem Südwesten Deutschlands ist endgültig in England angekommen. Nach Jürgen Klopp und Thomas Tuchel soll nun mit Ralf Rangnick (Backnang) einer seiner Hauptentwickler in der stärksten Liga der Welt den Ton angeben.

Es fing schon rebellisch in den 90ern in Ulm an: Ralf Rangnick löste die Position des Liberos auf, führte im deutschen Fußball die Viererkette mit ein, und schließlich erklärte er an der Magnettafel des aktuellen Sportstudios seine Idee von Fußball. Diese Theorieeinheit brachte dem 63-Jährigen Backnanger den Spitznamen "Professor" ein. Rangnick war, wenn es um die Entwicklung des modernen Fußballs geht, immer vorne dabei, und viele seiner Weggefährten sind heute selbst erfolgreiche Trainer.

Der Professor

Als er in Ulm die Viererkette einführte, spielte ein gewisser Thomas Tuchel unter ihm. Als Rangnick Trainer in Hannover war, hieß einer seiner Spieler Marco Rose. Die Liste ist lang und reicht von David Wagner bis Julian Nagelsmann. Doch auch wenn es immer wieder kolportiert wird, Jürgen Klopps Mentor ist Rangnick nicht. Die Geschichte, dass Klopp vor seiner Berufung zum Cheftrainer von Mainz 05 Rangnick angerufen habe, um ihn zu fragen, ob er den Job annehmen solle, ist eine moderne Fußball-Mär, die aber zweifelsohne dem Duell der Erzfeinde Liverpool und Manchester United eine weitere pikante Note beifügen wird.

Ob Mainz, Ulm oder Freiburg – Hauptsache England!

Klopps Lehrmeister ist Wolfgang Frank, der zeitgleich mit Rangnick in Mainz auf Viererkette umstellte und ebenfalls nicht wenige seiner Spieler nachhaltig prägte. Parallel vollzog in Freiburg Volker Finke eine ähnliche Entwicklung, die den SC Freiburg heute an die europäischen Wettbewerbspforten klopfen lässt. Alles Innovationstreiber, die die Kleinen zu Riesen machten.

Mit Rangnick, Klopp und Tuchel sind nun die drei prominentesten Vertreter der Südwest-Fußballschule und damit drei der größten Vordenker des modernen Fußballs in der stärksten Liga der Welt angekommen. Was in Ulm, Mainz und Freiburg begann, dominiert heute den englischen Fußball.

Fußballgeschichte schreiben

So mancher United-Fan möchte gerne glauben, dass künftig mit Trainer Rangnick der Erfinder des modernen Fußballs an der Seitenlinie steht, aber er vergisst dabei viele weitere prägende Gestalten der Südwest-Fußballschule. Doch sicherlich ist Rangnick einer der Haupt-Entwickler des modernen Fußballs, und nicht weniger braucht es gerade in Manchester.

Der Professor nun also in der Nachbarschaft von Pep Guardiola, als direkter Antagonist zu Jürgen Klopp und einem entfernten Verwandten in London an der Stamford Bridge – wäre Shakespeare Sport-Journalist, die Feder würde glühen.