St. Gallen-Coach Peter Zeidler startet mit seinem Club richtig durch. Der Traum von der "Megasensation" Meisterschaft lebt noch. Seinen Vertrag hat er bis 2025 verlängert.

Auch in der Schweiz ist die Hitzewelle angekommen. In den nächsten Tage werden weit über 30 Grad erwartet. "Das passt zu einer verrückten Saison mit leeren Stadien, dass da die Hitze zur letzten Ligaphase noch dazukommt", witzelt Trainer Zeidler im Gespräch mit SWR Sport. Zwei Spieltage vor Schluss belegt der FC St. Gallen mit 65 Punkten Platz zwei in der Schweizer Super League. Rein rechnerisch besteht also die Möglichkeit, Spitzenreiter Young Boys Bern (70 Zähler) noch vom Thron zu stoßen.

Tatsächlich müssten hierfür viele glückliche Umstände zusammenkommen: Bern müsste am Freitag beim FC Sion verlieren, St. Gallen zu Hause gegen Neuchatel Xamax drei Punkte holen. Dann gäbe es kommenden Montag das "große Finale" Bern gegen St. Gallen. "Davon haben wir alle geträumt", sagt Zeidler.

Sein Team hat sich in den vergangenen Wochen auch von einer leichten Wettbewerbsverzerrung nicht irritieren lassen. Im Mittelpunkt stand der FC Zürich. Zehn Personen des Vereins wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Weil die gesamte Profimannschaft in Quarantäne musste, trat die Züricher U21-Mannschaft an – ausgerechnet gegen St. Gallens Titelkonkurrenten FC Basel und die Young Boys Bern. Ein keiner Nachteil, doch St. Gallens Coach Peter Zeidler zeigt Verständnis: "Das ist natürlich keine normale Saison, die wir hier gerade spielen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir sehen das als Abenteuer. Jetzt sind wir unter den ersten Drei, vielleicht schaffen wir ja noch die Megasensation."

Tabellenplatz zwei, drei und vier sind in der Schweizer Super League "Europa League Plätze". Platz zwei bringt einen Einstieg in die letzte Qualirunde mit sich. Bei zwei Siegen wäre die Gruppenphase erreicht. Ein möglicher Gegner dort wäre dann Bundesligist Wolfsburg.

"Es gab Anfragen aus Hoffenheim"

Die erfolgreiche Arbeit des 57-jährigen Schwaben wird auch im deutschen Profifußball wahrgenommen. Nicht verwunderlich, dass jüngst die TSG 1899 Hoffenheim bei ihm durchklingelte. "Ja, es gab eine Anfrage aus Hoffenheim," bestätigt Zeidler mit leichtem Stolz. "Ich kenne die entscheidenden Leute in Hoffenheim sehr gut." Schließlich arbeitete er von 2008 bis 2011 an der Seite von Ralf Rangnick Co-Trainer im Kraichgau. Am Ende entschied sich Hoffenheim für Sebastian Hoeneß. Kein Problem für den Mann aus Schwäbisch Gmünd. Zeidler ist in St. Gallen "zufrieden und glücklich".

Vertragsverlängerung bis 2025

Beim FC St. Gallen harmoniert Zeidler hervorragend mit Sportdirektor Alain Sutter, ehemaliger Profi in München, Nürnberg und Freiburg, dem Präsidium und der Verwaltung. Die Zusammenarbeit soll langfristig angelegt werden. Deswegen haben Zeidler und Sutter vor zwei Wochen ihre Verträge bis 2025 unterschrieben. Solche Langfristverträge haben im Schweizer Fußball Seltenheitswert. Aber Trainer Zeidler denkt mit Weitblick: "Wir wollen etwas aufbauen, auch wenn es jetzt nicht zum Podium reichen sollte."

Der Schwabe ist angetan von der großen Fußballbegeisterung in der kleinen Ost-Schweiz. Zeidler ist sich sicher: Ohne Corona wäre jedes Spiel seiner Mannschaft im heimischen Stadion ausverkauft gewesen. "Die Leute identifizieren sich mit dem Club. Das ist kein Gerede. Man kann sich hier jeden Tag davon überzeugen", freut sich Zeidler. Für die die kommende Saison hat St. Gallen bereits über 8000 Dauerkarten verkauft. Das ist viel für einen Schweizer Klub. Und das, obwohl die Menschen noch nicht wissen, ob sie in der kommenden Saison überhaupt ins Stadion dürfen.

Freiburg darf sich freuen

Dann wird der Toptorjäger des FC St. Gallen nicht mehr dabei sein. Ermedin Demirović hat seinen Wechsel zum SC Freiburg bekannt gegeben. Der bosnische Junioren-Nationalspieler hat in dieser Saison bereits 13 Tore erzielt. Zeidler lobt den 22-Jährigen als einen "Spieler, der nicht nur weiß, wo das Tor steht, sondern der auch oft trifft." Zudem habe der junge Stürmer ein gesundes Selbstbewusstsein und sei ein guter Mannschaftsspieler. Man sei stolz, dass Demirović den Sprung nach Freiburg machen könne.

Peter Zeidler und sein Team lassen die St. Gallener Fußballherzen höher schlagen. Sollte es tatsächlich noch klappen mit dem Titel, wird es in St. Gallen mehr als heiß.