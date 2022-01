Paul Wanner - aus Amtzell zum FC Bayern München

per Mail teilen

Paul Wanner aus Amtzell ist 16 und steht kurz vor seinem ersten Bundesligaspiel - für den FC Bayern München. Wegen der vielen Corona-Ausfälle nominierte ihn Bayern-Coach Julian Nagelsmann für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Klingelkonzert nach Nominierung

Wer in Amtzell und Umgebung sein Mobiltelefon auf laut gestellt hatte erlebte am Drei-Königs-Tag ein nach-weihnachtliches Klingelkonzert. Die Nachricht, dass Paul Wanner in die Bundesligamannschaft des FC Bayern München nominiert wurde verbreitete sich mit digitaler Hochgeschwindigkeit. Dabei hat der 16-Jährige, der beim FV Ravensburg Fußballspielen lernte, noch gar nicht gespielt.

Sein ehemaliger Jugendleiter beim FV Ravensburg, Wolfgang Grünhagel, würde es ihm zutrauen: "Er bringt alles mit, was man braucht", sagt Grünhagel im Gespräch mit SWR Sport. Wanner sei ein "Wahnsinnstalent", der in der U14 zum FV Ravensburg kam und dort auch immer gleich eine Alterklasse höher spielte. "Der war einfach zu gut", sagt Grünhagel. Im Sommer 2021 wechselte der damals 15-Jährige vereinsintern bei Bayern München von der U16 ins U19-Bundesligateam.

Wenn der FC Bayern ruft

Auch der SC Freiburg, mit dem der FV Ravensburg einen Kooperation pflegt, hätte Wanner gerne verpflichtet, "auch Leipzig rief an", so Wolfgang Grünhagel. "Der junge Mann war sehr begehrt". Aber wer kann schon Nein sagen, wenn die Bayern anrufen. Und die Nachricht von der Nominierung? "Hat eingeschlagen", so Grünhagel.

Fliegender Einsatz



Für das mögliche Bundesliga-Debüt wurde Paul Wanner eingeflogen - es musste schnell gehen. Vom Trainingslager mit der U17-Nationalmannschaft in Spanien gings direkt aufs Trainingsgelände des FC Bayern. Ob Paul Wanner zum Auftakt der Rückrunde gegen Borussia Mönchengladbach (07.01.2022 / 20:30 Uhr) eingesetzt wird, ließ Bayern-Coach Julian Nagelsmann offen. Auch, weil noch Formalitäten geklärt werden müssen.

Laut Deutscher Fußball Liga (DFL) dürfen nur drei "Vertragsamateure" in einem Bundesligaspiel eingesetzt werden. "Wie aber", fragte Nagelsmann in der Pressekonferenz vor dem Spiel, "wie soll ich dann fünfmal wechseln, wenn ich nur Vertragsamateure auf der Bank habe?" Nagelsmann sagte aber auch, dass er trotz der vielen Ausfälle wegen Corona und Verletzungen eine erste Elf mit vielen Weltklassespielern auf den Platz schicken werde.

Nagelsmann könnte sich auch in Ravensburg Rat holen

Wenn Julian Nagelsmann noch Zweifel hätte, ob er Paul Wanner das zutrauen soll. Ein Anruf bei Wolfgang Grünhagel wäre hilfreich: "Ich würde ihm raten, Paul spielen zu lassen".

Auch wenn Paul Wanner nicht direkt spielen sollte, das nächste Konzert der Klingeltöne in Amtszell und Umgebung kommt bestimmt.