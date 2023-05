Meisterschaft perfekt - Stuttgarter Kickers steigen in die Regionalliga auf

Die Stuttgarter Kickers sind Meister der Oberliga und steigen in die Regionalliga auf. Nach der Niederlage von Verfolger SG Sonnenhof Großaspach stand der Triumph schon vor dem Ende des Kickers-Spiels beim SSV Reutlingen fest.

Die Stuttgarter Kickers haben den Aufstieg perfekt gemacht - als das eigene Spiel beim SSV Reutlingen gerade einige Minuten alt war. Am 31. Spieltag unterlag der Tabellenzweite Großaspach beim FC Villingen mit 1:3 und kann die Kickers drei Spieltag vor dem Saisonende bei elf Punkten Rückstand nicht mehr einholen. Das Ergebnis aus Villingen machte bei den mitgereisten Kickers-Fans schnell die Runde und sorgte für Jubel in der Fankurve.

Aufstieg im fünften Anlauf für die Kickers

Für die Kickers ist es die ersehnte Rückkehr in die Viertklassigkeit. In der Saison 2017/2018 waren die Stuttgarter Kickers aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga abgestiegen. In den darauffolgenden vier Spielzeiten haben die Kickers vergeblich versucht, wieder aufzusteigen.

In der letzten Saison standen sie kurz davor, schienen wie der sichere Meister, aber der SGV Freiberg zog durch ein Tor in der 94. Minute an den Kickers vorbei. Als Zweiter mussten sie in die Relegation und verpassten den Aufstieg.