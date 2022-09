"Unsere" Nationalspieler sammeln Meilen: Die Strecken der Spieler aus dem Südwesten

Hoffenheims Neuzugang Ozan Kabak ist für die Türkei im Einsatz. In der Nations League spielt er in Istanbul gegen Luxemburg. Eine Strecke von knapp 1.800 Kilometer. Danach geht es für ihn an das andere Ende Europas. In Tórshavn, der Hauptstadt der Färöer, steigt das zweite Spiel. Dafür fliegt Kabak 3.316 Kilometer. Vom Norden Europas in den Südwesten Deutschlands zurück sind es dann nochmal 1.717 Kilometer. Dafür, dass Kabak Europa nicht verlässt, sind knapp 7.000 Kilometer eine stolze Summe.

