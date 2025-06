Nick Woltemade überragt bei der deutschen U21 - und weckt Begehrlichkeiten

Mit seinem Dreierpack beim 3:0 gegen Slowenien bescherte Nick Woltemade der deutschen U21 einen perfekten Start in die EM in der Slowakei. Der Lauf des Stürmers vom VfB Stuttgart ist fast schon unheimlich - und ruft Interessenten auf den Plan.

Die herausragende Leistung von Nick Woltemade im EM-Auftaktspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Slowenien dürfte beim VfB Stuttgart für ein lachendes und ein weinendes Auge gesorgt haben. Zum einen dürfte bei den Verantwortlichen Stolz über die Performance des 23-Jährigen inklusiver dreier Treffer vorgeherrscht haben. Zum anderen die Sorge, dass der Angreifer sich auf der internationalen Bühne noch mehr in den Fokus europäischer Topvereine spielt als ohnehin schon.

Nick Woltemade zu Gerüchten: "Ich glaube, so etwas gehört dazu"

Zuletzt sollen sich unter anderem der FC Chelsea und Atletico Madrid mit Woltemade beschäftigt haben, beim FC Bayern soll er bereits seit dem Frühjahr unter Beobachtung stehen. Den 1,98 Meter großen Stürmer lassen die Gerüchte um seine Person kalt. "Ich glaube, so etwas gehört dazu", sagte er nach dem Match gegen die Slowakei. "Es wäre kein optimales Scouting, wenn Vereine mich jetzt nicht auf dem Zettel hätten."

Über seine Zukunft, so Woltemade weiter, mache er sich "jetzt gerade" keine Gedanken. "Das sind alles Dinge, mit denen ich mich ehrlicherweise gerade gar nicht beschäftige." Bereits im Vorfeld des Turniers hatte er ein hundertprozentiges Bekenntnis zum VfB Stuttgart vermieden, als er sinngemäß meinte: Er sehe sich in der nächsten Saison bei den Schwaben, man wisse im Fußball-Business aber nie, was passiert.

"Es kann gerne so weitergehen"

Mit seiner Gala ließ Woltemade nun jedenfalls erneut aufhorchen. Dementsprechend zufrieden war der Angreifer auch. "Ich bin sehr happy, hier zu sein, drei Tore geschossen zu haben", sagte der 23-Jährige. "Das war ein sehr guter Start, und ich denke, es kann gerne so weitergehen."

Nick Woltemade mit starker Serie

Nach seinen drei Treffern bei der EM-Generalprobe im März gegen Spanien legte Offensivspieler nun nach. Er hat nun die letzten sechs Tore der deutschen U21 alleine erzielt. "Die drei Tore taten gut. Ich glaube, auch für unser Team taten die sehr gut", sagte Woltemade.

Der VfB-Stürmer wandelt mit seinem Dreierpack auf prominenten Spuren. Als letzter deutscher U21-Spieler bei einer EM hatte Florian Wirtz beim Halbfinalsieg 2021 gegen die Niederlande mit zwei Toren mehrfach getroffen. Der letzte Dreierpack durch den heutigen Köln-Profi Luca Waldschmidt ist sechs Jahre her. Waldschmidt wurde damals mit sieben Treffern Torschützenkönig. Mehr Tore glückten noch keinem bei einer U21-EM.

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hätte nichts dagegen, wenn Woltemade so weitermacht. "Die Serie bei uns ist unheimlich, aber es kann gerne so weitergehen - für ihn und für uns", sagte der 46-Jährige.

Am Sonntag in Dunajska Streda gegen Tschechien könnte der Viertelfinal-Einzug schon perfekt gemacht werden. Wenn Woltemade erneut so stark aufspielt, erscheint der vorzeitige Einzug in die K.o.-Runde realistisch.