Falls Flick geht: Übernimmt dann Thomas Tuchel das DFB-Team?

Bundestrainer Hansi Flick bedauert die Trennung von Direktor Oliver Bierhoff. Ob der 57-Jährige selbst im Amt bleibt, ist unklar. Ein potenzieller Nachfolger wäre Thomas Tuchel.

Hansi Flick kann in der großen Enttäuschung über das Scheitern bei der WM in Katar noch keine Lösung erkennen und wirft damit neue Fragen über seine eigene Zukunft als Bundestrainer auf. "Meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann", so der 57-Jährige in einem sehr persönlich verfassten Statement auf der DFB-Homepage.

Was Rangnick und Tuchel verbindet

Sollte Flick seinen Posten räumen, wäre Thomas Tuchel ein Kandidat auf die Nachfolge. Tuchel ist seit dem September verfügbar, nachdem sich der FC Chelsea vom ehemaligen Trainer des FSV Mainz 05 getrennt hatte.

Laut "kicker" könnte diese Personalie vor allem dann interessant werden, wenn Ralf Rangnick als Spordirektor installiert werden sollte, was nach dem Bierhoff-Aus ebenfalls im Gespräch ist. Rangnick, aktuell Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft, trainierte Tuchel einst beim SSV Ulm und holte ihn später als Jugendtrainer zum VfB Stuttgart.

Tuchel ist begehrt

Die "Bild" berichtet, der Job als Bundestrainer würde Tuchel durchaus reizen. Allerdings wird der Champions-League-Sieger von 2021 auch immer wieder mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Gut möglich, das Tuchel also noch abwartet und sich statt für die Nationalmannschaft für ein lukratives Angebot auf Vereinsebene entscheidet.