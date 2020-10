Tom Bartels, WM-Finalreporter von 2014, begleitet das DFB-Team und Bundestrainer Joachim Löw seit vielen Jahren. Im Gespräch mit SWR Sport spricht er über die lauter werdende Kritik an Löw und erklärt, warum das Kommentieren von Geisterspielen "keinen Spaß macht".

TV-Reporter Tom Bartels kommentierte am Dienstag live in der ARD das Nations-League-Spiel Deutschland gegen die Schweiz (3:3). Am Tag danach äußert sich der 55-Jährige zu den Themen rund um das DFB-Team.

SWR Sport: 3:3 gegen die Türkei, 2:1 in der Ukraine und am Dienstag 3:3 gegen die Schweiz. Sieben Gegentore gegen nicht gerade hochkarätige Gegner, dazu erhebliche Probleme in der Defensive. Trotzdem sprach Bundestrainer Joachim Löw relativ forsch vom "Halbfinale bei der EM 2021 als Minimalziel." Sind Sie auch so optimistisch wie der Bundestrainer?

Tom Bartels: "Ja, das bin ich. Nicht wegen des Spiels gegen die Schweiz. Aber wir müssen uns mal anschauen, welche Spieler Löw zur Verfügung hat: Werner, Gnabry. Sané, der irgendwann wieder fit sein wird. Im Mittelfeld Kroos, Goretzka, Kimmich – alles Top-Leute. Gündogan als Alternative oder Havertz, der sich aufdrängt. Klar, hinten gilt es zu überlegen, wer vor dem mehrmaligen Welttorhüter Manuel Neuer aufläuft. Aber wir haben Verteidiger wie Süle, der mit dem FC Bayern München die Champions League gewonnen hat. Halstenberg und Klostermann, die mit Leipzig in der Champions League weit gekommen sind. Es werden sich schon Verteidiger finden. Im Zweifel gibt es ja noch Hummels und Boateng. Wer diese Auswahl hat, mit so vielen Spielern, die mit Bayern die Champions League gewonnen haben, wer zudem vorne so viel Qualität hat, für den muss das Halbfinale bei der EM das Minimalziel sein. Die Klasse ist bei den deutschen Nationalspielern vorhanden."

Zuletzt gab es reichlich Kritik an Bundestrainer Joachim Löw – von Berti Vogts, Lothar Matthäus oder Bastian Schweinsteiger. Löw hat sehr selbstbewusst reagiert mit dem Tenor, es interessiere ihn nicht besonders. Er werde sein Ding durchziehen. Wie erleben Sie Löw in diesen Wochen?

"Ich bin da gespalten. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass er etwas über den Dingen schwebt und es gar nicht nötig hat, sich mit Kritiken zu beschäftigen. So wirkten seine ersten Reaktionen. Aber ich habe festgestellt, dass in der Außendarstellung ein Umdenken stattgefunden hat. Er ist meiner Ansicht nach seinen Kritikern entgegengekommen, er hat sich auch beim Schweiz-Spiel flexibler in Sachen Taktik gezeigt. Ich denke, es wird intern im gesamten Trainerteam unglaublich viel diskutiert. Man muss ihm und dem gesamten Trainerteam auch zugutehalten, dass die beste deutsche Mannschaft elf Monate nicht zusammen war und nicht zusammen gespielt hat. Es ist für ihn sehr wichtig, die Belastung zu steuern, denn die ganzen Top-Spieler haben jetzt ausschließlich englische Wochen. Dass man als Bundestrainer auch mal dünnhäutig reagiert, wenn man weiß, 'ich habe schon so viel gewonnen, gebt mir doch mal das Vertrauen und die Zeit', dann ist das menschlich. Auf der anderen Seite war wichtig, dass er nach dem Schweiz-Spiel auch gesagt hat: Kritik kann inspirierend sein. Ich finde, er hat selbstkritisch eingestanden, dass er auch Fehler gemacht hat."

Löw befindet sich jetzt schon in seinem 15. Amtsjahr. Spüren Sie Abnutzungserscheinungen bei ihm?

"Das würde ich nicht sagen. Man hat nach der WM 2014 Fehler gemacht. So würde es Jogi Löw wohl auch selbst darstellen. Er hat den Verjüngungsprozess vor der WM 2018 verpasst, nach einem ganz tollen Jahr mit einem Confed-Cup-Sieg, der richtig gut herausgespielt wurde. Da hat er einige Schritte verpasst. Ich glaube, er ist bereit, diese Schritte jetzt zu gehen. Abnutzungserscheinungen spüre ich nicht, aber ich glaube schon, dass er weiß, dass er das nicht mehr sieben oder acht Jahre macht, sondern eher noch ein oder zwei Turniere bis zur WM 2022 in Katar."

Durchschnittlich 8,19 Millionen Zuschauer haben das Spiel live in der ARD gesehen. In der Kölner Arena selbst waren keine Zuschauer zugelassen, nur Sie saßen als Reporter ziemlich allein auf der Tribüne. Wie war diese Länderspiel-Premiere ohne Fans für Sie?

"Ich habe ja jetzt schon einige Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer gemacht. Mir macht das wenig Spaß. Es ist gar keine Emotion im Stadion. Ich habe jetzt genug Geisterspiele gesehen. Ich würde mir wünschen, dass es wieder voller wird. Es ist eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Vor allem wirkt das skurril, wenn am gleichen Tag fast 1.000 Zuschauer in der Lanxess Arena, also in einer Halle, beim Tennis in Köln sein dürfen. Warum sind an einem Tag 1.000 Zuschauer in der Halle erlaubt und im Stadion null? Warum sehe ich am Abend zuvor 3.500 Zuschauer beim Drittliga-Spiel Halle gegen Zwickau und keine beim Länderspiel? Es macht als Reporter keinen Spaß. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass möglichst bald wieder Zuschauer im Stadion sind. Ich akzeptiere jegliche Vorgaben und halte mich an sie. Aber ich verstehe nicht, warum niemand im Stadion sein darf. Die Arena ist riesengroß, die Ränge sind leer. Es müsste doch Lösungen geben. Man könnte Jugendmannschaften, die zusammen spielen und trainieren, mit leichten Abständen auf dem Oberrang platzieren. Darunter Schulklassen, die im Klassenraum sowieso nebeneinander sitzen. Ich finde, es ist die Zeit gekommen, um über solche kreativen Lösungen nachzudenken, damit man wenigstens ein bisschen Atmosphäre hat. Damit wird man die Infektions- und Inzidenzzahlen sicher nicht deutlich erhöhen. Da uns dieses Virus noch weiterverfolgen wird, muss man über diese Dinge immer mehr nachdenken. Nicht nur im Sport, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen – auch im Kulturbereich, in Theatern oder Kinos. Sonst wird auch das Ausmaß der sonstigen Schäden, die wir anrichten, unkontrollierbar sein."

Interview: Johannes Seemüller