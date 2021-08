Mit Andreas Kronenberg hat sich der neue Bundestrainer Hansi Flick nicht nur einen exzellenten Torwart-Trainer ins Team geholt. Der Mann vom SC Freiburg wäre auch als Sozialpädagoge einsetzbar.

Als Torwart hat es Andreas Kronenberg selbst einst bis in die 2. Bundesliga geschafft. Vier Spiele absolvierte der Schweizer für den damaligen Zweitligisten LR Ahlen. Was ihm für ganz oben im Weg stand, hat er im Interview mit dem kicker einmal so erklärt: "Drei Kreuzbandrisse, meine 1.80m, dazu meine zu langsame Muskelzunahme um athletisch die Voraussetzungen für das top Niveau zu haben." Bei einer derart klaren Eigenanalyse überrascht es eigentlich nicht, dass Kronenberg nicht wie einer wirkt, den das wurmt.

Als Fußballer beendete er 2008 seine Karriere, die ihn nach Stationen in der Schweiz schon 1993 nach Deutschland geführt hatte, zum damaligen Regionalligisten TSF Ditzingen. Die Karrierere nach der Karriere begann "dual". Denn der Schweizer hatte vorgesorgt, mit einem Studium der Sozialpädagogik. Beim FC Bayern wurde er somit als Pädagoge und Torwarttrainer im Nachwuchsbereich angestellt. Einen "split-Job" hat der heute 46-Jährige das mal genannt.

Große Liebe Freiburg, große Herausforderung DFB

Über die Zwischenstation Nachwuchsleistungszentrum VfB Stuttgart kam Kronenberg nach Freiburg. Damals noch unter seinem jetzigen Co-Trainer beim DFB, Marcus Sorg. Aus dem Teilzeit-Pädagogen wurde 2011 der Vollzeit-Torwarttrainer. Nicht aus Profilierungslust im Profifußball, sondern weil es ihm in Freiburg schon während eines Pädagogik-Praktikums gut gefallen hatte. In einem Verein, den er bis heute schätzt und der ihn bis heute schätzt. Das wurde vor ein paar Tagen mehr als deutlich, als Christian Streich unfreiwillig den noch nicht bestätigten Wechsel zum DFB kommentierte: "Ich freue mich für ihn und den DFB, für uns nicht", sagte der SC Coach. Das "Warum" gab es von Streich ungefragt hinterher: "Wir verlieren einen ganz engen Mitarbeiter, der große Qualität hat, menschlich und fachlich." Seine Fachlichkeit unterstreichen unter anderem die Lebensläufe derer, die er zu Karrierebeginn betreut hat, wie Oliver Baumann, Roman Bürki oder Alexander Schwolow.

"Das Arbeiten dort war schon sehr, sehr angenehm."

Die Wertschätzung ist beidseitig. Die Dankbarkeit groß. Denn erst einmal wird Kronenberg zweigleisig fahren. Die Saison wird er als Torwarttrainer beim SC Freiburg beenden. Für den DFB wird er unter anderem für die Dauer von Länderspielmaßnahmen und Trainer-Workshops freigestellt. "Da muss ich mich sehr herzlich bedanken, dass sie mir das am Ende möglich gemacht haben", sagt Kronenberg mit leicht sentimentaler Stimme bei seiner Präsentation in Frankfurt, auch wenn er noch hinzufügt, "dass ich mir gut vorstellen kann, dass das richtig gut wird hier!". Neben ihm sitzt ein strahlender Hansi Flick: "Er ist einer der besten in seinem Fach!" Auch Flick vergisst nicht dem SC Freiburg zu danken, dafür, dass Kronenberg jetzt erst einmal wieder das macht, womit er einst beim FC Bayern angefangen hat: einem Split-Job. Nur mit dem Unterschied, dass er als Pädagoge bei den gestandenen Nationalspielern wohl eher weniger zum Einsatz kommt. Aber zur Not stünde der Schweizer eben auch dafür bereit.