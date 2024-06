Im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart wurde rund um das Stadion eine Sicherheitszone errichtet, von der auch die deutschen Turnerinnen und Turner betroffen sind.

Vor wenigen Tagen spielten sich im Kunst-Turn-Forum des Schwäbischen Turnerbundes in Stuttgart Szenen ab, die die Turnerinnen und Turner so schnell womöglich nicht wieder vergessen werden. Mit Hunden und rund 20 Beamten stand die Polizei vor der Tür, um jeden Stein in der Halle umzudrehen.

Nach und nach wurde selbst jedes Schaumstoff-Schnitzel aus der Schnitzelgrube der Turner herausgeholt, von den Beamten und den Hunden untersucht, und nach der Freigabe wieder zurückgelegt. Das Ergebnis: Im Kunst-Turn-Forum ist alles in Ordnung und sicher. Doch warum das Razzia-artige Vorgehen der Polizei?

Sicherheitszone rund um die EM-Arena in Stuttgart

Das Kunst-Turn-Forum grenzt direkt an die Stuttgarter MHPArena, Austragungsort mehrerer Spiele der an diesem Freitag beginnenden Fußball-Europameisterschaft, und liegt damit in dem sogenannten Outer Security Perimeter (OSP). Dabei handelt es sich um eine Sicherheitszone rund um das Stadion.

Seit etwa Ende Mai wurde diese von der UEFA unmittelbar an der Stadionhaut eingerichtet, dann von der Polizei überprüft und gesichert und wird seither von Securitypersonal der UEFA bewacht. Die Zone soll für Sicherheit im Nahbereich und im Stadion sorgen, was in erster Linie der UEFA obliegt.

Fußball-EM in Stuttgart: An Spieltagen wird Sicherheitszone erweitert

Die Sicherheitszone wird an den fünf Tagen, an denen EM-Spiele in Stuttgart stattfinden, nochmals über Teile der Mercedesstraße erweitert. So auch am Sonntag (16. Juni), wenn um 18 Uhr Slowenien auf Dänemark trifft.

Zutritt zu dem Schutzbereich erhalten lediglich akkreditierte Personen sowie durchsuchte Ticketinhaber. Pyrotechnik ist auch während der EM in Menschenmengen grundsätzlich verboten. Frei verkäufliches Fan-Feuerwerk kann zwar legal sein, die Polizei aber macht gegenüber SWR Sport klar: "Wer dieses jedoch innerhalb einer Menschenmenge (z.B. bei Fanwalks oder im Stadion) zündet, muss mit strafprozessualen Maßnahmen rechnen."

Ebenfalls verboten ist es, eigene Getränke und Essen mit in die Zone zu nehmen. Eine Maßnahme, unter der auch die Kunstturnerinnen und Kunstturner leiden, die sich fragen, wie sie so überhaupt trainieren sollen. Zu diesem Thema aber sei man mit den Verantwortlichen im Austausch, wie es von Seiten des Kunst-Turn-Forums heißt.

Sicherheitszone: Eingeschränkte Olympiavorbereitung für Sportler in Stuttgart

Überhaupt kommen die Sicherheitsmaßnahmen für die Turnerinnen und Turner aber zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Als akkreditierte Personen dürfen sie zwar grundsätzlich trainieren, nicht aber an Spieltagen in Stuttgart. Weder am Sonntag, noch am kommenden Mittwoch, wenn die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart auf Ungarn trifft, können die Sportler an ihrem Olympiastützpunkt trainieren.

Das ist für Turnerin Eli Seitz und Co. besonders mit Blick auf die Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Paris und die am 22. Juni anstehende Olympiaqualifikation bitter, macht aber deutlich: Sicherheit rund um die EM hat auch in Stuttgart oberste Priorität - egal zu welchem Preis.