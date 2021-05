per Mail teilen

15 Wochen Pause, alleine in Leeds - doch jetzt ist Robin Koch wieder da. Der frühere Freiburger und Kaiserslauterer träumt von der Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer.

Die zweite Coronawelle, sagt Robin Koch, war die schwerste. Alleine in Leeds, keine Familie, keine Freunde - und dann auch noch verletzt. "Man ist in einem neuen Land, kann nicht viel machen, läuft sechs Wochen auf Krücken und schaut den Jungs beim Training zu - das ist für jeden Fußballer schwierig", erzählt er, "mit Corona war es noch schwieriger für den Kopf".

Verletzung im Spiel gegen den FC Chelsea

Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer vom SC Freiburg zu Premier-League-Aufsteiger Leeds United hatte Koch mit einem Meniskuseinriss im rechten Knie gespielt. Er war unter Teammanager Marcelo Bielsa sofort Stammkraft, verpasste in den ersten zehn Partien keine Sekunde. Dann, Anfang Dezember beim FC Chelsea: Ein Schlag aufs Knie, die Auswechslung - und drei Tage später die "unumgängliche" Operation.

In den Wochen danach war das Handy sein bester Freund. Auch Bundestrainer Joachim Löw rief an und redete dem siebenmaligen Nationalspieler mit Blick auf die EM gut zu. Ansonsten habe er "Woche für Woche Facetime ausgepackt", um von Familie und Freunden "wenigstens die Gesichter mal wieder zu sehen", sagt Koch und schmunzelt.

Wieder da nach 15 Wochen

15 Wochen war er raus - jetzt ist er wieder da. Mitte März wurde er beim FC Fulham in der Schlussphase erstmals wieder eingewechselt, bei den jüngsten beiden Spielen in Brighton und gegen Tottenham Hotspur spielte er 90 Minuten durch.

"Ich muss weiter Leistung zeigen"

"Der Weg zurück nach der Verletzung war gerade in Corona-Zeiten nicht einfach", sagt Koch, "ich habe hart gearbeitet und fühle mich wieder richtig gut und fit". Und bereit für die EM. In den verbleibenden drei Saisonspielen mit Leeds will er sich "weiter die nötige Spielpraxis holen und mich bestmöglich für die EM empfehlen", sagt er. Koch weiß: "Ich muss weiter Leistung zeigen, die finale Entscheidung liegt dann beim Bundestrainer."

Joachim Löw wird seinen vorläufigen Kader für die Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) am 19. Mai nominieren. Koch hatte die Länderspiele im März im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien wegen seiner Verletzung verpasst. Doch nach seiner Rückkehr darf er hoffen auf den vierten Kaderplatz im Abwehrzentrum neben Antonio Rüdiger, Niklas Süle und Matthias Ginter.

Der 24-Jährige ist sich sicher, der DFB-Elf einiges geben zu können. Ihm komme zugute, dass sein Vereinscoach Bielsa sehr viel Wert auf das Aufbauspiel lege. "Ich habe hier schon immer meine Stärken gesehen, habe mich aber durch unsere Spielweise darin nochmals verbessert."

Überhaupt habe ihn die Zeit in Leeds, wo er bis 2024 unterschrieb, schon jetzt weitergebracht. Und auch mit dem Saisonverlauf beim Zehnten der Premier League ist er "absolut zufrieden. Wir haben die Liga mit unserer Art, Fußball zu spielen, definitiv bereichert." Auch wenn es für ihn persönlich nicht immer leicht war.