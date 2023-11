Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick treffen sich beim Länderspiel am Dienstag in Wien nicht zum ersten Mal. Die Karrieren der beiden Nationaltrainer sind eng miteinander verbunden.

Alles begann im Kraichgau bei der TSG Hoffenheim. Von 2006 bis 2011 stand der Backnanger Ralf Rangnick dort an der Seitenlinie, führte den Club erstmals in die Bundesliga. Zur gleichen Zeit beim gleichen Verein der fast 30 Jahre jüngere Julian Nagelsmann als Trainer der Nachwuchsmannschaft. Im Jahr 2016 trat der zum ersten Mal in Ralf Rangnicks Fußstapfen und übernahm den Posten als Chefcoach bei den Hoffenheimern, sein Vorgänger ist weiter allgegenwärtig. "Natürlich sind die Anfänge unter ihm hier noch zu spüren", sagte Nagelsmann über Rangnick, "der Name wird hier nie gelöscht werden. Dafür sind seine Verdienste zu groß".

Rangnick und Nagelsmann bei RB Leipzig

Während Nagelsmann in seinem ersten Job als Bundesligatrainer Erfolge und Erfahrungen sammelte, begab sich Rangnick in Richtung des Red Bull-Kosmos nach Österreich. Als Sportdirektor bei Salzburg war er auch zuständig für die Entwicklung von RB Leipzig, übernahm zur Saison 2015/16 dort sogar den Trainerjob. Und schon wieder passierte es: Eine Rangnick-Mannschaft schaffte zum ersten Mal den Sprung in die Bundesliga. Ein Team, das nur drei Jahre später von ebenjenem Julian Nagelsmann trainiert wird. Angeleiert wurde diese Personalie durch Ralf Rangnick.

Nagelsmann ohne Sieg gegen Rangnick

Jetzt stehen sich die beiden als Nationaltrainer gegenüber. Der ehemalige Lehrmeister gegen seinen Ex-Schüler. "Für beide Nationen ist es ein besonderes Spiel. Im Vereinsfußball würde man sagen, es ist ein Derby", sagte Rangnick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Dreimal gab es das Duell Nagelsmann vs. Rangnick bereits auf Vereinsebene. Gewinnen konnte der deutsche Nationalcoach noch nie. "Wir hatten immer wieder Kontakt in den letzten Jahren," erzählte Rangnick. Seit Nagelsmann DFB-Trainer ist, habe es zwar keine Gespräche gegeben, das solle morgen rund ums Spiel aber nachgeholt werden.

Rangnick erfolgreich mit Österreich

Beide Trainer sind bekannt als absolute "Taktik-Nerds" mit oft unkonventioneller Herangehensweise - zuletzt zu sehen im deutschen Spiel gegen die Türkei, als Nagelsmann Stürmer Kai Havertz als Linksverteidiger einsetzte. "Wir haben ähnliche Vorstellungen von Fußball", sagte Rangnick bereits vor einigen Jahren. Er selbst ist mit dem schnellen und aggressiven Fußball, den Österreich unter ihm spielt, überaus erfolgreich. Die EM-Quali wurde ohne größere Probleme gesichert - nur den starken Belgiern mussten sie sich geschlagen geben.

Deutschland mit guten EM-Chancen

Den Deutschen traut Rangnick einiges zu in Sachen Heim-EM, nicht zuletzt wegen des Coaches: "Ich glaube, dass Deutschland das Potential hat eine richtig gute EM zu spielen, weil sie sowohl das Spielermaterial haben, aber mit Julian auch einen Top-Trainer."

Gespräche mit dem DFB habe es - zur Zeit der Nationaltrainer-Suche - übrigens keine gegeben. Da hatte Julian Nagelsmann mal die Nase vorn.