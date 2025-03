Baumann-Show im Hexenkessel San Siro - jetzt die Nummer 1?

Der Traum vom Final Four im eigenen Land lebt - auch dank einiger Glanzparaden von Oliver Baumann gewinnt die DFB-Auswahl das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League in Italien mit 2:1.

"Baumann ist mehrmals entscheidend. Ohne seine Eingriffe wäre das Match anders ausgegangen", schreibt die "Gazzetta dello Sport" nach der 1:2 Niederlage der Italiener gegen die DFB-Elf in Mailand. Auch wenn Oliver Baumann am Tag nach dem Auswärtserfolg der deutschen Auswahl im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League mit viel Lob und guten Noten aus der Heimat überschüttet wird, das Statement der größten italienischen Sportzeitung dürfte den Keeper der TSG Hoffenheim besonders gefreut haben.

Nach dem Schlusspfiff im San Siro Stadion und einer überragenden Leistung mit einigen Glanzparaden sagte Baumann am ARD-Mikrofon: "Mit der Truppe hier aufzulaufen, ist total geil, ich genieße es gerade" und gab das Lob gleich an die Mannschaft weiter. Aber auch kurz nach dem Erfolg weiß die neue Nummer 1, dass es erst der erste Schritt war auf dem Weg ins angestrebte Final Four.

Stuttgart und München die möglichen Spielorte fürs Final Four

Der zweite, dann entscheidende Schritt soll am Sonntag in Dortmund gemacht werden. Dort findet um 20:45 Uhr das Rückspiel statt. Sollte sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann durchsetzen und ins Halbinale einziehen, wäre der DFB auch Gastgeber des Final Four - mit den Stadien in Stuttgart und München. Die Ausgangslage ist, auch dank der Paraden von Oliver Baumann - nicht schlecht, der DFB-Auswahl reicht in Dortmund ein Unentschieden.

Baumann auch gegen Kleindienst gefordert

Spätestens nach dem Gegentor zum 0:1, es war übrigens das erste für Oliver Baumann im Trikot der Nationalmannschaft, bewies der 34-Jährige von der TSG Hoffenheim, dass er zurecht den Vorzug vor dem Stuttgarter Alexander Nübel erhalten hatte. So vereitelte er nicht nur die gefährlichen Abschlüsse von Giacomo Raspadori, Moise Kean und Daniel Maldini, sondern war auch bei einem unfreiwillig aufs Tor gelenkten Ball von DFB-Stürmer Tim Kleindienst auf dem Posten. "Er war echt gut, er hat vieles gehalten. Ich habe ihn auch noch mal geprüft. Es freut mich, dass er so präsent war. Da haben wir das nochmal wegzelebriert", begründete Kleindienst im Anschluss seinen Jubel zusammen mit dem Keeper.

Lob vom Bundestrainer und vom Kapitän

Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann war klar, dass seine neue Nummer eins in Vertretung des verletzten Marc-André ter Stegen maßgeblich für den Erfolg gegen die Squadra Azzurra mitverantwortlich war. Auch wenn das unmittelbar nach dem Spiel nicht so ganz euphorisch klang: "Olli hat mich nicht überrascht, ich weiß, dass er ein sehr guter Torwart ist, der eine gute Ruhe hat", sagte der Coach, fügte aber an: "Er hat zwei Dinger gehalten, die er nicht halten muss, Note 1 steht wohl dann in den Live-Tickern."

Ausführlicher ging Kapitän Joshua Kimmich auf die Glanztaten der neuen Nummer 1 ein, die in Mailand im Alter von 34 Jahren erst sein drittes Spiel im Trikot der Nationalmannschaft gemacht hat: "Er hat super gehalten, man hat das Gefühl er habe schon alles erlebt und hat sein hundertstes Länderspiel gemacht", sagte Kimmich und ging dann ins Detail: "Er strahlt eine unheimliche Ruhe aus, hat eine sehr gute Entscheidungsfindung, wie er die Bälle rausspielt. Auf der Linie top, er ist ein sehr starker Rückhalt für uns."

Baumann besser als Donnaruma

Fakt ist, zumindest in Mailand stellte Baumann sogar den großen Gianluigi Donnarumma in den Schatten - und der war immerhin 2021 Europameister mit Italien und glänzte zuletzt als Elfmeterheld von Paris Saint-Germain in der Champions League gegen den FC Liverpool. Und vielleicht kann Oliver Baumann seine Topform ja nicht nur am Sonntag in Dortmund beim Rückspiel bestätigen, sondern danach auch wieder im Bundesligaalltag bei der TSG Hoffenheim - die als Tabellen-14. durchaus noch den ein oder anderen Punkt anstrebt.