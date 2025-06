Wechselgerüchte um Nick Woltemade: Wenn nicht jetzt, wann dann?

VfB-Stürmer Nick Woltemade ist einer der Shooting-Stars der vergangenen Bundesliga-Saison und brilliert derzeit bei der U21-EM in der Slowakei. Beste Voraussetzungen für einen Wechsel, meint SWR-Sportreporter Thomas Bareiß.

Keine Frage, es läuft bei Nick Woltemade, und das schon seit Monaten. Aktuell ist er mit seinen vier Toren auf dem besten Weg, als vierter Deutscher nach Pierre Littbarski (1982), Luca Waldschmidt (2019) und Lukas Nmecha (2021) Torschützenkönig einer U21-EM zu werden. Auch die sieben Buden von Waldschmidt, der gemeinsam mit dem Schweden Marcus Berg (2009) den EM-Rekord hält, sind in Reichweite. Es gibt wohl kaum jemanden, der dem sympathischen und reflektierten 1,98 Meter großen Sturm-Riesen diesen Erfolg nicht gönnt.

Erinnerungen an Saša Kalajdžić werden wach

Sympathisch, reflektiert und groß - sehr groß. Genau wegen dieser Eigenschaften erinnert mich Nick Woltemade an den ehemaligen Stürmer des VfB Stuttgart Saša Kalajdžić. Wobei der gebürtige Wiener noch zwei Zentimeter mehr zu bieten hat als "Big-Nick" - Kleinigkeiten.

Fußballerisch sind beide zwar Stürmer, aber jeweils ein völlig anderes paar Stiefel. Dieser Kalajdžić hat in seiner Zeit beim VfB, ähnlich wie Woltemade auf und abseits des Platzes, ebenfalls einen äußerst treffsicheren Eindruck hinterlassen. Beide haben das Potenzial, zum Gesicht eines Vereins zu werden. Beide brauchten aber, aus unterschiedlichen Gründen, eine gewisse Anlaufzeit, um beim VfB durchzustarten.

Großes Interesse an Woltemade

Warum erzähle ich von Saša Kalajdžić? Als dieser im Sturm der Schwaben wie Woltemade eigentlich nicht mehr wegzudenken war, kam sein Wechsel ins gelobte Fußball-Land - die Premier League. Dass er sich dort im ersten Spiel für die Wolverhampton Wanderers das Kreuzband reißt, wünscht man keinem. Nun läuft auch bei Woltemade gerade die immergrüne Diskussion, ob er seinen Lauf beim VfB nutzt, um zu einer fetteren Hausnummer der Szene zu wechseln. Unter anderem der FC Chelsea, Atlético Madrid und der FC Bayern München sollen angeblich den Überflieger auf dem Zettel haben. Die Londoner sollen anscheinend schon Kontakt aufgenommen haben.

Wird er oder wird er nicht?

Woltemade hat bis Sommer 2028 einen Vertrag beim VfB Stuttgart. Dem Vernehmen nach ist eine Ausstiegsklausel nicht existent. Soweit die Fakten. Vom Gefühl her wage ich zu behaupten, dass dieser Typ ganz genau weiß, was er will. Er hat es meiner Meinung nach auch nicht nötig, beim VfB noch weiter zu "reifen", um sich auf größere Aufgaben besser einstellen zu können. Wozu?! Dieser Woltemade ist so reif wie kaum ein Zweiter. Er würde auch bei Real Madrid zurecht kommen.

Wenn er die ganz große Karriere versuchen will, dann wird er jetzt mit seinen 23 Jahren wechseln, wenn es für ihn passt. Für den VfB bleibt da nur zu hoffen, dass die Verantwortlichen frühzeitig in Kenntnis gesetzt werden, wie er sich entscheidet. Und ich wünsche Nick Woltemade nur das Beste und eine verletzungsfreie Karriere.