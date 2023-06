Mainzer Nelson Weiper überraschend im U21-EM-Kader

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat sein vorläufiges Aufgebot für die U21-Europameisterschaft bekanntgegeben. Überraschend mit dabei: der erst 18-Jährige Nelson Weiper von Mainz 05.

Deutschland ist Titelverteiger, holte sich 2021 im Finale gegen Portugal den EM-Titel. Auch beim kommenden Turnier in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) zählt Deutschland zu den Mitfavoriten.

U21-Coach Antonio di Salvo hat jetzt erst einmal 26 Spieler nominiert, die vom 10. Juni an ins Trainingslager nach Prad (Südtirol) fahren. Danach wird das U21-Trainerteam den offiziellen, finalen 23-Mann-Kader an die UEFA melden.

Überraschende Nominierung U21-EM: Nelson Weiper

Neu im Team ist der 18 Jahre alte Offensivspieler Nelson Weiper von Mainz 05, über den Di Salvo sagt: "Auf Nelson Weiper, der sich in Mainz hervorragend entwickelt hat, sind wir sehr gespannt. Er hat während der Rückrunde in der Profimannschaft sein Potenzial gezeigt. Dazu hatte er großen Anteil am Mainzer Titelgewinn der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft."

Nelson Weiper im Mainzer Trikot beim U19-Hinspiel im DM-Halbfinale gegen Köln. IMAGO IMAGO / Martin Hoffmann

Nelson Weiper ist einer, der das deutsche Stürmer-Problem in Zukunft beheben könnte. Weiper (Jahrgang 2005) könnte sogar noch ein weiteres Jahr in der U19 der Mainzer spielen, ist aber bereits seit dem Frühjahr fester Bestandteil des Profikaders unter Trainer Bo Svensson. In der abgelaufenen Saison kam Weiper, der kürzlich auch noch nebenbei sein Abitur machte, in neun Spielen als Joker zum Einsatz. Dabei erzielte er auch seine ersten zwei Bundesligatore.

Torjäger Nelson Weiper

Sowohl in der U17- als auch in der U19-Bundesliga hat er mehr Tore auf dem Konto als Spiele. Imposant auch seine Leistungen für die U-Nationalmannschaften. In der U17 hat er enorm performt, 13 Tore in 15 Spielen. Spätestens bei der U17-EM schoss er sich, bisweilen als Kapitän, mit drei Treffern und zwei Assists in die Notizblöcke der Scouts. Im November 2022 wurde Weiper mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet, die höchste Jugend-Auszeichnung des DFB für seine Nachwuchstalente. Seine Vorgänger hießen in den letzten Jahren etwa Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Kai Havertz oder Salih Özcan. Da kann also noch einiges kommen. Die Nominierung für die U21 ist der nächste Schritt.

Mainz 05 Sportdirektor Martin Schmidt im SWR-Interview IMAGO Imago/Rene Schulz

Martin Schmidt prognostiziert Weiper eine erfolgreiche Karriere

Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt beobachtet Weiper seit Jahren im eigenen NLZ. Der Verein hat ihn frühzeitig mit einem Profivertrag ausgestattet und so zumindest mittelfristig gebunden. "Ich glaube, das ist so ein Spielertyp, auf den Deutschland wartet, da bin ich überzeugt", schwärmte Schmidt im Dezember 2022 im Interview mit SWR-Sport.

Weitere Profis aus dem Südwesten im U21-Kader

Nach seinen ersten Erfahrungen im März im A-Team bei Hansi Flick ist auch Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart im U21-EM-Kader dabei. Vagnomans Pause vor dem Turnier wird kurz, denn aktuell spielt er mit dem VfB ja noch in der Relegation gegen den Hamburger SV.

Der SC Freiburg stellt gleich vier Spieler für den vorläufigen EM-Kader. Torhüter Noah Atubolu ist die Nummer 1. Dazu kommt Abwehrspieler Kenneth Schmidt. Im Mittelfeld und Angriff setzt Antonio di Salvo auf Yannik Keitel und Noah Weißhaupt. Dazu kommt noch ein Ex-Freiburger: Kevin Schade spielt mittlerweile in der Premier-League beim FC Brentford. Von der TSG Hoffenheim ist Angelo Stiller mit dabei.