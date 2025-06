Mittelstädt und Undav loben Woltemade: "Ein Phänomen"

per Mail teilen

Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav freuen sich auf ihren "neuen" Sturmpartner in der Nationalmannschaft, den sie vom VfB Stuttgart bereits sehr gut kennen.

Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav haben ihren Stuttgarter Teamkollegen Nick Woltemade in den höchsten Tönen gelobt. "Auf dem Platz ist er ein absolutes Phänomen. Dass er mit so einer Körpergröße Technik hat, mit dem Fuß besser ist als mit dem Kopf, ist Wahnsinn", sagte Mittelstädt im Sport1-Interview.

Woltemade könnte am Mittwochabend (21.00 Uhr live im ZDF und im Audiostream auf Sportschau.de ) im Halbfinale der Nations League in München gegen Portugal sein Länderspiel-Debüt geben. Für Mittelstädt kein Zufall: "Wie er die Bälle festmacht, wie er sich um Gegenspieler herumdreht, ist unglaublich."

Zocker Undav freut sich auf Zocker Woltemade

Undav genießt insbesondere das Zusammenspiel mit Woltemade in der Offensive. "Wir sind beide Zocker, im Training ist das besonders krass", sagte Undav im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Da spielen wir drei, vier Pässe, batsch, batsch, batsch, und weil es so Spaß macht, spielen wir noch einen fünften oder sechsten. Manchmal übertreiben wir's, aber was soll man machen, wenn man im Flow ist?"

Angst, dass der Stürmer den DFB-Pokal-Sieger für einen größeren Klub verlässt, haben beide nicht. "Er ist beim VfB Stuttgart sehr gut aufgehoben. Mich wundert es nicht, dass es offenbar für ihn einige Interessenten gibt. Ich bin aber sicher: Er wird schon noch ein paar Jahre bei uns bleiben", sagte Mittelstädt.

Undav will Woltemade notfalls erden

Woltemade, der in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, wisse, "was er beim VfB hat, will immer noch lernen, ist sich für nichts zu schade und haut sich voll rein", betonte auch Undav: "Und er weiß, bevor er abhebt, kriegt er einen Spruch von mir."