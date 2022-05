SWR-Reporter Tom Bartels kommentiert WM-Finale in Katar

Schon 2014 kommentierte Tom Bartels den Triumph Deutschlands bei der Fußball-WM in Brasilien. Im Dezember 2022 wird er in Katar sein zweites WM-Endspiel als ARD-Reporter bestreiten.

SWR-Reporter Tom Bartels wird für das ARD-Fernsehen am 18. Dezember 2022 das Finale der Fußball-WM in Katar kommentieren. Der 56-Jährige hatte für das Erste auch schon das Endspiel der Fußball-WM 2014 in Brasilien kommentiert, als das DFB-Team durch ein Tor von Mario Götze Argentinien bezwang und sich den WM-Titel holte. Geplant ist für die WM 2022 zudem eine ARD-Premiere: SWR-Reporterin Christina Graf, 36, soll als erste Frau WM-Spiele live im Ersten kommentieren.

Christina Graf wird bei der WM in Katar Spiele live in der ARD kommentieren. imago images IMAGO / Christian Schroedter

Frau kommentiert WM-Finale im Radio

Der Südwestrundfunk (SWR) ist bei der diesjährigen WM federführend für die ARD-Berichterstattung aus und über Katar. Die Endrunde findet vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 statt. Wie der SWR am Freitag in Mainz weiter mitteilte, wird für den Hörfunk ebenfalls erstmals in der ARD-Geschichte eine Frau live das Finale kommentieren. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. Im vergangenen Juli hatte Julia Metzner (SWR) als erste Frau für den öffentlichen-rechtlichen Hörfunk vom EM-Finale in London live berichtet. Eine Endspiel-Kommentatorin bei einer Männer-WM oder -EM hatte es in Deutschland bis dahin nur im Privatradio gegeben.

Weniger Mitarbeiter vor Ort

Auch das Team von Bundestrainer Hansi Flick wird von einer SWR-Mitarbeiterin begleitet. Sportmoderatorin Lea Wagner soll in Katar vor Ort als On-Reporterin über die deutsche Nationalmannschaft berichten.

Die ARD richtet bei der WM ein gemeinsames Sendezentrum samt Studio mit dem ZDF in Mainz ein, auch um Kosten zu sparen. Weniger Mitarbeiter als früher werden zur WM reisen. Schon bei früheren Sport-Großereignissen hatten ARD und ZDF eng zusammengearbeitet.

Kritische Berichterstattung

Der SWR wird die WM kritisch begleiten. So wird es im Vorfeld eine Reportage mit Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger (u.a. VfB Stuttgart) sowie einen investigativen Beitrag in der Reihe "Story im Ersten" (Autoren: Philipp Sohmer und Ramin Sina/SWR) geben. Wegen der Menschenrechtslage und der Bedingungen für ausländische Arbeiter ist Katar als Gastgeber umstritten. "Jenseits des grünen Rasens ergeben sich gerade in Katar ganz viele Dinge, die überaus kritisch zu bewerten sind. Und die dürfen nicht hinten runterfallen", sagte SWR-Intendant Kai Gniffke. Bei großen Sportereignissen sähen es Veranstalter häufig gerne, dass nur über "das Bunte, Schöne, Sportliche" berichtet werde. "Dieser Versuchung werden wir nicht erliegen."