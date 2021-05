Jonas Hofmann. Der Mittelfeldspieler, der in der Hoffenheimer Jugend kickte und in der Saison 2014/2015 ein Jahr für Mainz spielte, kommt als Ergänzungsspieler mit in den Kader. Der 28-Jährige kam erst vergangenes Jahr zum Debüt in der Nationalmannschaft und konnte sich besonders in der ersten Saisonhälfte bei Borussia Mönchengladbach empfehlen.

