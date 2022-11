Ex-Nationaltorwart René Adler kritisiert DFB: Haltung nicht nur in Komfortzone zeigen

Menschenrechtsverletzungen, Verbot der One-Love-Kapitänsbinde, Boykottaufrufe im Vorfeld - die Fußball-WM in Katar steht unter keinem guten Stern. Trotzdem bieten einige Veranstalter im Südwesten Public-Viewing-Veranstaltungen an. Wir waren während des Auftaktspiels der deutschen Nationalelf in Reutlingen und in Bad Kreuznach vor Ort. mehr...