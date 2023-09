Julian Nagelsmann als Bundestrainer? Das sind die Reaktionen

per Mail teilen

Der Deutsche Fußball-Bund verhandelt mit Julian Nagelsmann. Eine offizielle Bestätigung, ob er Bundestrainer wird, steht noch aus. Es gibt aber schon erste Reaktionen.

Der Ex-Mainzer Thomas Tuchel äußerte sich bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell der Münchner gegen Manchester United: "Julian hat Qualitäten. Der DFB hat sich dafür entschieden, er hat sich dafür entschieden. Damit ist die wichtigste Voraussetzung gegeben", so Tuchel. "Es gibt eine Entscheidung, man kann nach vorne blicken und ab sofort positiv die Sachen beeinflussen. Dann wird alles gut", sagte er weiter. Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann kennen sich unter anderem aus gemeinsamen Zeiten beim FC Augsburg. Nagelsmann spielte dort unter Tuchel in der zweiten Mannschaft. Als Nagelsmann nach einer Verletzung seine aktive Karriere beendete, nahm Tuchel ihn in den Trainerstab auf.

"Maximale Unterstützung" von der TSG Hoffenheim

Später arbeitete Nagelsmann dann einige Jahre als Jugendtrainer bei der TSG Hoffenheim. Anfang 2016 gab er dort sein Debüt als Bundesliga-Cheftrainer. Der Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, Alexander Rosen, freut sich über die Personalie: "Da ist jemand, der wurde bei der TSG Hoffenheim ausgebildet, man hat viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Nebenbei gibt es noch ein persönliches Verhältnis." Die Entscheidung sei gefallen, jetzt gelte es für alle, die im deutschen Fußball in führenden Positionen tätig sind, mitzuarbeiten an dem Gelingen einer erfolgreichen Heim-EM. Rosen verspricht Nagelsmann im SWR-Interview "maximale Unterstützung".

Grischa Prömel: Nagelsmann ein "Gewinner-Typ"

Grischa Prömel, Mittelfeldspieler bei der TSG Hoffenheim, spielte lange unter Julian Nagelsmann. Er habe es Nagelsmann zu verdanken, dass er Profi geworden ist, meinte er vor einiger Zeit. Nagelsmann habe ihn immer "gepusht", auch deshalb freut er sich für den DFB, dass der Verband Nagelsmann gewinnen konnte: "Weil er einfach ein großes Spektrum abbilden kann, weil er schon viel gesehen hat, mehrere Vereine betreut hat und weil er einfach ein Gewinner-Typ ist." Nagelsmann wolle jedes Trainingsspiel und jedes Testspiel gewinnen. "Ich glaube, das tut der ganzen Nation, das tut dem DFB gut". Es komme mit Nagelsmann "viel Energie in den Laden."

Weitere Reaktionen: "Überrascht" bis "herausragend"

Der sportliche Leiter des FV Biberach (Verbandsliga Württemberg), Peter Schoch, war überrascht von der Meldung: "Ich persönlich hätte mir vielleicht einen etwas Erfahreneren gewünscht". Allerdings könne ein junger Trainer, der näher an die Spielern ist, auch einen guten Draht zu ihnen finden. Entscheidend werde sein, wie die ersten Spiele laufen, meint Peter Schoch. Der Sportdirektor des FV Ravensburg (Oberliga Baden-Württemberg), Fabian Hummel, findet die Entscheidung gut, Nagelsmann sei ein herausragender Trainer: "Ich glaube schon, dass er die Mannschaft auch erreichen kann, nur ist eben die Frage, wie er die Mannschaft fachlich erreichen kann, weil es eben kein Tagesgeschäft ist und er nicht viel Zeit hat, seine Ideen mit der Mannschaft zu erarbeiten."

Eine offizielle Bestätigung des DFB zur Bundestrainer-Frage steht noch aus und wird spätestens gegen Ende der Woche erwartet.