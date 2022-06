Nico Schlotterbecks Gratwanderung zwischen Glück und Pech

Nico Schlotterbeck kann man guten Gewissens als einen der Aufsteiger der abgelaufenen Saison bezeichnen. Sein Karriereweg zeigt steil nach oben, daran ändern auch ein paar Stolpersteine nichts.

Nico Schlotterbeck lässt gerne mal die Muskeln spielen. Er hat auch allen Grund dazu. Zum einen hat er einen beachtlichen, vorzeigbaren Body, der zum Posen praktisch wie gemacht ist. Zum anderen hat er nach einer sehr erfolgreichen Saison ein gewachsenes Selbstbewusstsein, welches man an der einen oder anderen Äußerung des 22-Jährigen ablesen kann.

Erfolg wichtiger als Geld

Nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund ließ er jüngst die Öffentlichkeit wissen, dass es durchaus attraktivere Vereine gegeben hätte, zumindest aus finanzieller Hinsicht. Angeblich hatte auch der FC Bayern München Interesse gezeigt. Doch beim BVB habe ihn die Vision überzeugt, die ihm Sportchef Sebastian Kehl aufzeigen konnte. Außerdem freue er sich auf das Zusammenspiel mit Niklas Süle und Karim Adeyemi.

Starke Saison mit Freiburg als Sprungbrett

Dass überhaupt die Beletage des deutschen Fußballs den Verteidiger ins Visier genommen hat, liegt an seiner überragenden Leistung beim SC Freiburg. Bis zum letzten Spieltag kämpfte er dort um die Qualifikation für die Champions League, war Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Christian Streich und hatte auch großen Anteil daran, dass es die Schwarzwälder bis ins DFB-Pokalfinale geschafft hatten. Der ganz große Erfolg blieb ihm am Ende dann doch verwehrt. Der Pokal ging an RB Leipzig und der SC spielt nun doch Europa League statt Champions League. Aber er hatte sich ins Rampenlicht gespielt.

Hoffnung auf Erfolge mit Dortmund

Für Nico Schlotterbeck wird sich der Traum der Königsklasse nun mit Borussia Dortmund erfüllen, wo man endlich auch national die Dominanz des FC Bayern brechen will. Dass mit Dortmund die großen Erfolge möglich sind, davon ist Nico Schlotterbeck überzeugt: "Ich hoffe, dass ein Spirit entsteht und wir über Jahre etwas in Dortmund prägen können", sagt Schlotterbeck, der auch im Kader der Nationalmannschaft von Hansi Flick inzwischen eine feste Größe ist.

Trotz Patzern in der Nationalmannschaft unbeirrt

Unter Hansi Flick war er bei allen Lehrgängen im Kreis der Nationalmannschaft dabei. Dreimal kam es bisher zum Einsatz und dabei gab es nicht nur Anlass für Lobeshymnen. Zwar überzeugt er auch im Nationaltrikot mit seiner unbedarften, forschen und selbstbewussten Spielweise. Er bringt den erwünschten frischen Wind in die Mannschaft.

"Auch wenn ein Fehler passiert, macht er einfach weiter. Das sind die Dinge, die wir brauchen."

Aber er sorgt auch für Gesprächsbedarf beim Bundestrainer. Wie bei seinem Debüt gegen Israel war er auch zuletzt gegen England für einen späten Elfmeter verantwortlich. Bei Hansi Flick steht er aber trotz solcher Patzer hoch im Kurs, gerade weil er sich selbst davon nicht beirren lässt. "Auch wenn ein Fehler passiert, macht er einfach weiter. Das sind die Dinge, die wir brauchen," sagt der Bundestrainer.

Krafttraining beeinflusst Körpersprache

Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass Nico Schlotterbeck auch in den WM-Kader für Katar berufen wird. Er hat allen Grund dazu, weiter mit breiter Brust aufzutreten. Er kann vermutlich auch gar nicht mehr anders, denn nach seiner Aussage hat er in den vergangenen neun Monaten rund zwölf Kilogramm an Muskelmasse zugenommen.

Torhüter Loris Karius hat ihn während seiner Zeit bei Union Berlin für das Krafttraining begeistert. Und mit Leon Goretzka, Serge Gnabry und David Raum hat er auch bei der Nationalmannschaft Mitstreiter in der Muckibude gefunden. Das Pumpen mit Gewichten hat einen schönen Nebeneffekt. Ihn wird so schnell keiner mehr beiseiteschieben. Nicht auf dem Platz und - wenn die Glückssträhnen weiter die Pechsträhnen überwiegen - vermutlich auch nicht aus der Nationalmannschaft.