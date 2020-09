Beim Nations League-Spiel Deutschland gegen Spanien hat ausgerechnet Timo Werner an seiner alten Wirkungsstätte getroffen. Spanien glich aber in der letzten Spielminute zum 1:1-Endstand aus.

In einem lange zähen Fußball-Klassiker hat die Nationalmannschaft gegen Spanien zum Start in die EM-Saison ein Achtungszeichen in letzter Sekunde verpasst. "Das ist sehr ärgerlich. Wir haben viel reingesteckt und viele Chancen herausgespielt", ärgerte sich Timo Werner nach dem Spiel in Stuttgart.

Keine Tore in der ersten Halbzeit

Löw stand ganz in schwarz, aber mit weißen Sneakern meist am Rand seiner Coaching-Zone. Das leere Stadion hatte den Bundestrainer noch kurz vor dem Spiel ziemlich bedrückt. "Nicht das, was man als Trainer oder Spieler möchte", sagte der 60-Jährige. In einer eigentlich offensiven Formation mit Dreierkette und meist zwei Spitzen versuchte das DFB-Team, die Spanier früh in deren eigener Hälfte unter Druck zu setzen. Löw klatschte bei den gelungenen Aktionen - er sah aber vor allem in der ersten Halbzeit auch Defizite. Die Spanier spielten mit hohem Pressing und provozierten Fehler in der Abstimmung zwischen Abwehr und Mittelfeld. Ein schwacher Rückpass von Emre Can, der etwas überraschend anstelle von Matthias Ginter in der Innenverteidigung begann, führte zum Missverständnis zwischen dem aus seinem Tor herauseilenden Kevin Trapp und Süle. Gegen den gedankenschnellen Rodrigo konnte Trapp gerade so mit einer Grätsche am Strafraum klären (14.). Auch kurz vor der Halbzeitpause zeichnete sich der Frankfurter Keeper gegen den Leeds-Profi aus (45.).

Werner trifft in seiner Heimat

Bis zu Werners Tor nach guter Vorarbeit von Gosens (51. Minute) vergingen viele Minuten ohne nennenswerte Offensiv-Aktionen des DFB-Teams. Sané, der nach seinem Wechsel zum FC Bayern in der Königsklasse nicht spielberechtigt und deshalb fast ohne Spielpraxis nach Stuttgart gereist war, war zunächst der auffälligste Nationalspieler. Werner wurde in der zweiten Halbzeit stärker, der Chelsea-Stürmer traf nach Vorarbeit von Sané auch noch das Außennetz (61.).

Warum der VfB Stuttgart bei Timo Werner immer mitspielt

Süle scheiterte mit einem Kopfball an De Gea (79.). In Abwesenheit der geschonten Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry, gatte Löw keine drei Tage, um sein Team neu aufzustellen.

Die Spanier, die mit sieben Neulingen im Kader in einem großen Umbruch stecken, erwiesen sich als unangenehmer, aber bei weitem nicht übermächtiger Gegner zum Start. Nach der deutschen Führung hatten unter anderem erneut Rodrigo (58.) mit einem Schuss knapp über das Tor und Fabián Ruiz (64.), dessen Versuch Trapp parierte, gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Auch gegen Óscar war Trapp zur Stelle (84.). Nur den Ausgleichstreffer in der 6. Minute der Nachspielzeit konnte Trapp nicht verhindern.

Deutschland - Spanien 1:1 (0:0) Deutschland: Trapp - Rüdiger, Süle, Can - Kehrer, Gosens - Kroos, Gündogan (75. Serdar) - Draxler - Werner (90. Koch), Sane (63. Ginter).

Trainer: Löw Spanien: De Gea - Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gaya - Ruiz (80. Rodri), Busquets (57. Merino), Thiago - Navas (46. Fati), Rodrigo, Ferran Torres.

Trainer: Enrique Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien) Tore: 1:0 Timo Werner (51.), 1:1 Gaya (90.+6)

Strenge Corona-Regeln in Stuttgart

Streng abgeriegelt von den Fans bereitete sich die Mannschaft in Stuttgart auf das Spiel vor. Die Pressekonferenz fand per Video statt und einen Tag vor dem Spiel gegen Spanien wurde der von der UEFA verlangte zweite Corona-Test bei allen Spielern und Betreuern vorgenommen. Die Sehnsucht nach Zuschauern als Zeichen der Normalität wurde in der Mercedes-Benz-Arena noch nicht erfüllt. Der DFB wollte 500 Plätze für Pflegekräfte und Krisenhelfer vergeben. Die UEFA wollte aber eine einheitliche Regelung für alle ihre 55 Verbände, was die Good-Will-Aktion verhinderte. Unterdessen läuft die Diskussion über Zuschauer bei Pokal- und Bundesligaspielen weiter.