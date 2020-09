Im 29. Länderspiel hat der Freiburger Matthias Ginter seinen ersten Treffer für die DFB-Auswahl erzielt. Bundestrainer Löw ist von der Entwicklung des Abwehrspielers angetan.

Da konnte auch der Flankengeber Serge Gnabry, der im deutschen Nationalteam eigentlich für das Toreschießen zuständig ist, nur noch staunen. Mit der rechten Hacke lenkte Abwehrspieler Matthias Ginter den Ball am vergangenen Samstag zur 1:0 Führung ins Tor der Weißrussen. "Es wurde tatsächlich auch Zeit, dass ich im 29. Länderspiel endlich einmal treffe", sagte der Mönchengladbacher nach der Partie – und das ausgerechnet in seinem Borussen- Wohnzimmer. Seit 2017 steht der gebürtige Freiburger Ginter bei den Gladbachern unter Vertrag, nachdem er zuvor drei Jahre für die andere Borussia in Dortmund aktiv war.

"Solide und seriös"

Erst jetzt wird der in Freiburg geborene Abwehrspieler in der breiten Öffentlichkeit als wichtiger Teil der Fußball-Nationalmannschaft wahrgenommen. Zumal er auch auf Clubebene als Bundesliga-Spitzenreiter mit Borussia München plötzlich im Blickpunkt steht. "Es ist immer mal das Thema gewesen, dass Matze Ginter ein bisschen unterschätzt wird", bemerkte Joachim Löw zu seinem neuen Abwehrchef. "Er hat sich defensiv verbessert. Er ist stabil geworden und hat so eine gewisse Ruhe. Das macht ihn so solide und seriös", skizzierte der Bundestrainer Ginters Entwicklung.

Ausbildung beim SC Freiburg

Gelernt hat der heute 25-Jährige das Fußballspielen beim SC Freiburg. Hier holte er mit dem damaligen A-Jugend Trainer Christian Streich 2011 den Junioren-Vereinspokal. Ein weiterer Pokalsieg ein Jahr später und die Premiere in der Bundesliga folgten, mittlerweile war Christian Streich Cheftrainer bei den Profis geworden.

Länderspiel-Debüt und Weltmeister

Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feierte Ginter am 5. März 2014 noch als Spieler des SC Freiburg - beim 1:0-Testspielsieg der DFB Auswahl in Stuttgarter gegen Chile. Er wurde in der 89. Minute für Mesut Özil eingewechselt. In Brasilien wurde Ginter 2014 Weltmeister, obwohl er beim Turnier ohne Einsatzzeit blieb.

Erstes Tor - die EM Endrunde kann kommen

Jetzt also das erste Tor im 29. Länderspiel. Wenn es nach Matthias Ginter geht, sollen noch weitere dazukommen – Länderspiele sowieso, aber auch Tore. "Dass er noch so ein Tor erzielt hat, das war natürlich spektakulär und freut mich ganz besonders."

Am Dienstag will Ginter im letzten DFB-Länderspiel des Jahres gegen Nordirland (20:45 Uhr) wieder zeigen, was er drauf hat. Als Abwehr-Ass und als Torjäger.