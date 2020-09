Sportlich lief es nicht gut für die Nationalmannschaft. Wirklich heftige Kritik kam aber wegen einer anderen Sache auf. Der Flug von Stuttgart nach Basel ist das große Reizthema zum Start in die EM-Saison. SWR-Sportredakteur Thomas Wehrle hat dazu eine klare Meinung.

Während der Coronakrise hat Jogi Löw schon fast philosophisch über die schier grenzenlose Gier unserer Gesellschaft und auch des Fußballs gesprochen. Damit hat der Bundestrainer viele überrascht. Und bei mindestens genauso vielen die Hoffnung geweckt, dass die Corona-Krise selbst "DIE MANNSCHAFT" zum Nachdenken gebracht hat.

Seit diesem Wochenende wissen wir aber leider: Es hat sich nichts geändert beim DFB. "DIE MANNSCHAFT" hat keineswegs an Bodenhaftung gewonnen. Eher im Gegenteil: Um die Spieler zu schonen, flog das Team von Stuttgart nach Basel. Flog! Mit dem Flugzeug! Keine 200 Kilometer Luftlinie. Und das in einer Zeit, in der der Klimawandel die Menschen sehr bewegt. In der die Kids für "Fridays for Future" auf die Straße gehen. Das ist bestenfalls gedankenlos und selbst dann unentschuldbar.

Busfahrt nicht zumutbar?

Noch schlimmer macht es die nachgeschobene Begründung: Eine Busfahrt von dreieinhalb Stunden sei Profifußballern nicht zuzumuten, die Regeneration würde erheblich darunter leiden.

Das kann doch nicht der Ernst der Verantwortlichen sein. Dem Fußball bricht die Basis weg – wegen vergoldeter Steaks, maßloser Gehälter und jetzt auch sinnloser Flugreisen. Und weder Jogi Löw noch Oliver Bierhoff scheinen es zu merken. Die Fußballverantwortlichen leben offensichtlich in ihrer eigenen Welt. Einer Welt, in der sie immer Recht haben. Einer Welt, in der es völlig normal ist, dass die Nationalmannschaft als gigantische Mogelpackung daherkommt. Kein Bayern-Spieler, kein Leipzig-Spieler, kein Kai Havertz. Ohne diese Topspieler soll der Neuanfang den Fans verkauft werden.

Der DFB nimmt sein Publikum nicht ernst

Es ist wichtiger, den 100-Millionen-Transfer von Jungnationalspieler Havertz von Leverkusen zu Chelsea nicht zu gefährden, als den Fans die beste deutsche Nationalmannschaft zu präsentieren. Der DFB nimmt sein Publikum nicht ernst. Das ZDF muss ein Länderspiel ohne Neuer, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Havertz und Co. übertragen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass UEFA und DFB deshalb auf einen Teil der Millionenrechte verzichtet haben.

Und wenn die Fans die Spiele dieser Mannschaft dann trotzdem schauen, müssen sie miterleben, wie Jogi Löw gegen Spanien alle Offensivspieler auswechselt, um einen Verteidiger nach dem anderen aufs Feld zu schicken. Ergebnis der destruktiven Taktik: Der Ausgleich in der Nachspielzeit. Gegen die Schweizer müssen sie sich anschauen, wie Jogis Jungs immer schwerere Beine bekommen. Die Schweizer immer überlegener werden. Und da frage ich mich: Liegt es am zu kurzen Flug Stuttgart - Basel oder vielleicht an der besseren Einstellung des Gegners?

DFB-Team als Marketingmaschine

Ich finde es schlimm, dass "DIE MANNSCHAFT" immer weiter abhebt. Das ist keine deutsche Fußballnationalmannschaft für alle mehr, das ist eine Marketingmaschine für Löw, Bierhoff und Kollegen. Ich aber möchte wieder eine Nationalmannschaft, die Vorbild ist. Fußballerisch – und mehr. Nur: Wer kann das Raumschiff "DIE MANNSCHAFT" wieder erden?

Fritz Keller bitte übernehmen Sie!