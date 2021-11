per Mail teilen

Nationalspieler Joshua Kimmich ist positiv auf Corona getestet worden. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Häme, meint SWR-Sportredakteur Jan Budde.

Jetzt ist es also passiert: Nachdem sich Joshua Kimmich innerhalb eines Monats mehrfach in häuslicher Isolation befunden hat, ist er nun positiv auf den Corona-Virus getestet worden. In den zurückliegenden Wochen hatte der Nationalspieler mit seiner impfskeptischen Haltung polarisiert und landesweite Debatten ausgelöst.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen

Doch Häme oder gar Schadenfreude sind unangebracht. Kimmich ist einer von allein gestern fast 80.000 erkrankten Menschen. Das Thema, ob sich Kimmich impfen lässt oder nicht, ist vorerst nicht mehr relevant, zumal er in einigen Wochen hoffentlich als genesen gilt. Ob er sich seiner Privilegien als Fußballprofi bewusst war, spielt jetzt keine Rolle mehr.

Eine kleine Chance auf Einigkeit

Stattdessen sollte man nun, unabhängig vom eigenen Standpunkt, das Beste für ihn und seine Familie hoffen und nicht unnötig tief auf der Suche nach einer Geschichte "im Namen des öffentlichen Interesses" in sein Privatleben eindringen. Da sollte man sich, ob Impfbefürworter oder Impfgegner, einig sein. Gerade, wo alles andere zu spalten scheint.

Gute Besserung, Joshua Kimmich.