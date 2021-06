Nach dem Regenbogen-Verbot für die Münchner Allianz Arena hagelt es an Kritik für die UEFA. In vielen Städten wird es Gegenmaßnahmen geben. Im Südwesten werden aber keine Stadien in Regenbogenfarben leuchten, erklären die Fußballvereine.

Die Stadien der Fußballvereine aus dem Südwesten werden während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben leuchten. Die TSG Hoffenheim und der der VfB Stuttgart verwiesen gegenüber SWR Sport darauf, dass man nicht die nötige Technik habe, um dies kurzfristig durchführen zu können. Auch der FSV Mainz 05 teilte mit, dass eine solche Aktion nicht möglich sei. Der SC Freiburg hat weder am alten noch am neuen Stadion eine Beleuchtungsmöglichhkeit. Gleiches gilt auch für die anderen Vereine wie beispielsweise dem 1. FC Heidenheim und Waldhof Mannheim.

UEFA verbietet Regenbogen-Beleuchtung in Münchener Stadion

Alle Vereine betonten, dass sie sich auf ihren sozialen Kanälen bereits zu den Themen Vielfalt und Gleichberechtigung in den letzten Tagen klar positioniert hätten, respektive, dass zu diesem Thema noch Posts geplant seien. Außerdem habe man sich auch in der Vergangenheit immer wieder für Vielfalt stark gemacht, durch verschiedene Projekte oder das Tragen einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben.

Die UEFA hatte am Dienstag den Antrag der Stadt München abgelehnt, die Arena des FC Bayern für das finale Vorrundenspiel an diesem Mittwoch in Regenbogenfarben leuchten zu lassen und war daraufhin massiv kritisiert worden. Hintergrund des Antrags ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt worden war.

Die Regenbogenfahne steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Einige Bundesligisten setzen Zeichen

Einige Fußballvereine wie etwa der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, der FC Augsburg und der 1. FC Köln kündigten nach der UEFA-Entscheidung an, ihre Stadien während des deutschen Spiels gegen Ungarn in den Regenbogenfarben zu beleuchten.