Der in der Schweiz angeklagte frühere Präsident des Deutschen Fußballbundes, Theo Zwanziger, hat die Schweizer Justiz kritisiert. Sie habe den wirklichen Zahlungszweck einer deutschen Millionenüberweisung im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland nicht aufgeklärt, sagte Zwanziger der "Schweiz am Wochenende". mehr...