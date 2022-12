Hansi Flick ein Bundestrainer auf Bewährung - ob das gut geht?

per Mail teilen

Hansi Flick aus Bammental bleibt auch nach dem WM-Aus von Katar Fußball-Bundestrainer. SWR-Fußballreporter Kersten Eichhorn bezweifelt, dass das die richtige Entscheidung ist.

Hansi Flick bleibt im Amt und das badische Bammental Bundestrainer-Gemeinde. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ganz ehrlich, tief im Herzen bin ich total gespalten. Dass der große Sympath Hansi Flick seine Arbeit bis 2024 fortsetzen soll, kann ich aus Sicht des DFB gut verstehen und auch nachvollziehen. Man feuert damit keinen unschönen Schnellschuss ab, man bewahrt vielmehr die Kontinuität, man gibt dem anerkannten Fachmann die Chance zur Wiedergutmachung. Und außerdem: Mangels ernsthafter Trainer-Alternativen weiß man bei Hansi einfach auch, was man hat. Das ist die eine Seite.

Mediales Gewitter aus allen Richtungen

Die andere Seite ist bei mir aber das beklemmende Bauchgefühl: Das kann nicht gut gehen. Zu viel Porzellan ist in den vergangenen Tagen und Wochen zu Bruch gegangen. Schon mit der völlig unnötigen Japan-Niederlage im ersten WM-Gruppenspiel war das Wetter in der Wüste von Katar umgeschlagen, hatte den zuvor unbescholtenen Hansi Flick ein mächtiges mediales Gewitter erreicht. Und spätestens seit dem blamablen Vorrunden-Aus blitzte und donnerte es dauerhaft aus allen Himmelsrichtungen.

Wie lange hält der Treueschwur von Frankfurt?

Der Mann aus Bammental wirkte angeschlagen. Der Ruf war beschädigt. Das Scheitern von Katar hat die Souveränität der ersten Monate als hymnisch gefeierter Bayern-Titelsammler und Lieblings-Löw-Nachfolger der Nation wie weggefegt, stattdessen tiefe Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben. Daran ändert auch der Frankfurter "Treueschwur" vom Mittwoch wenig.

Hansi Flick verspielte bei der WM als Bundestrainer viel Vertrauen. Dazu kam am Dienstag noch die seltsam wehklagende Stellungnahme zum Rücktritt seines DFB-Intimus Oliver Bierhoff, mit der er sich unnötigerweise selbst in seinem Amt in Frage stellte und auch bei ihm einen Rücktritt erahnen ließ. Damit hatte er sich keinen Gefallen getan. Gerade im Misserfolg wird zu viel Empathie gerne als Schwäche ausgelegt. Und prompt wurde wieder der zu nette, zu weiche, zu harmoniebedürftige Hansi aus der Schublade geholt.

Hansi Flick wird künftig kritisch beäugt

Dazu kommt, dass der zweistündigen DFB-Zusammenkunft am Mittwochnachmittag in der Öffentlichkeit schnell der Makel eines Rapports für den Bundestrainer anhaftete. Und dass ab sofort jeder strukturelle, personelle oder taktische Entschluss des Bundestrainers bis zur EM 2024 im eigenen Land kritisch beäugt und durchleuchtet wird. Zu kritisch, um unbelastet arbeiten zu können?

Passt der Bierhoff-Nachfolger auch zum Bundestrainer?

Hansi Flick besitzt zwar noch immer viele Fürsprecher. Der DFB mit Präsident Bernd Neuendorf an der Spitze wird ihm aber, auch um sich selbst abzusichern, künftig anstelle von Oliver Bierhoff einen oder auch mehrere "Aufpasser" und "Vordenker" an die Seite stellen. Namen werden gerade auffallend inflationär und im Dutzend genannt. Gerade das kann und wird dem eher wetterfühligen Hansi Flick nicht gefallen können. Nicht jeder der zahlreichen Kandidaten tickt menschlich und sportlich wie er. Die Personaldiskussionen werden sich über Wochen und Monate fortsetzen.

Bis zur EM ein Bundestrainer auf Bewährung

Auch wenn Hansi Flick nach dem DFB-Gipfel mit neuem Mut bis 2024 vorangehen will: Für mich ist der 57-Jährige nach den Vorkommnissen und Belastungen der letzten Tage und Wochen nur noch ein "Bundestrainer auf Bewährung". Das kann eigentlich kaum gut gehen und wird die Nerven aller Beteiligten bis zur EM in 17 Monaten aufs Äußerste strapazieren.

Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich bin nach wie vor gespalten. Eines aber ist klar: Das badische Bammental bleibt (vorerst) Bundestrainer-Gemeinde.