Christian Günter ist offiziell im EM-Kader. Der Kapitän des SC Freiburg ist ein "Dauerbrenner" der Liga und stand letztens häufiger unter Beobachtung von Bundestrainer Löw.

In Villingen-Schwenningen geboren wuchs und lebt Christian Günters Fußballkarriere im Südwesten: seit 2012 spielt er für den SC Freiburg und entwickelte sich zu einem der stärksten Linksverteidiger der Bundesliga.

Er spielt und spielt und spielt...

78 Bundesliga-Spiele stand Christian Günter aktuell saisonübergreifend immer in der Startelf. Keinem anderem Spieler der Liga gelang bisher eine derart lange Serie. Der Kapitän der Freiburger verpasste in dieser Bundesliga-Saison keine einzige Spielminute - zurecht. Günter zeigte diese Saison Top-Leistungen.

Das fiel auch dem Bundestrainer auf: Löw saß wiederholt auf der Tribüne und machte sich zuletzt beim 2:2 des SC Freiburg gegen Bayern München Notizen. Für den 28-jährigen Linksverteidiger eine optimale EM-Bewerbung - starke Zweikämpfe, ein Tor. Das dritte in dieser Saison, und damit ein neuer persönlicher Saisonrekord. In den 33 Spielen dieser Saison bereitete er drei weitere Tore vor.

Bernd Leno. Der ehemalige Stuttgarter profitiert vom kurzfristigen EM-Aus von Marc-André Ter Stegen. Der Keeper des FC Arsenal duelliert sich mit Kevin Trapp um den Platz hinter Manuel Neuer. Kevin Trapp. Mit Trapp, der seine ersten Schritte beim 1. FC Kaiserslautern machte, kommt ein weiterer Torhüter aus dem Südwesten hinzu. Eigentlich als Nummer 3 eingeplant, könnte der Schlussmann von Eintracht Frankfurt durch die Verletzung von Ter Stegen in der Hierarchie aufrücken. Antonio Rüdiger. Der frühere VfB-Spieler ist in der Verteidigung gesetzt. Rüdiger hat eine starke Saison beim FC Chelsea hinter sich und will mit den Blues vor der EM noch den Champions League-Titel holen. Trifft im Finale gemeinsam mit Timo Werner auf Manchester City. Matthias Ginter. Der Abwehrchef der Gladbacher und frühere Freiburger war schon beim WM-Titel 2014 in Brasilien im DFB-Aufgebot. Damals noch ohne Einsatz, kann sich der variabel einsetzbare Verteidiger bei der kommenden EM mehr Hoffnung auf Spielzeit machen. Niklas Süle. Der Ex-Hoffenheimer, der letztes Jahr aufgrund eines Kreuzbandrisses im Kader gefehlt hätte, profitiert vom coronabedingten Aufschub der EM. Die lange Verletzung war ihm in der aktuellen Spielzeit anzumerken. Trotzdem fährt Süle mit zur EM, wenn er auch seine einstige Stellung in der Abwehr verloren hat. Robin Koch. Wechselte vor der Saison vom SC Freiburg zu Leeds United. Fehlte aufgrund einer dreimonatigen Knieverletzung zwischenzeitlich im DFB-Aufgebot. Seit März ist der England-Legionär wieder fit und hat sich im Saisonfinale stark präsentiert. Unter Löw kam Koch oft zum Zug und kann sich während der Vorbereitung in der Abwehr aufdrängen. Zu seinen bisher sieben Länderspiel-Einsätzen könnten während der EM weitere hinzukommen. Joshua Kimmich. Der in Rottweil geborene Mittelfeldspieler ist bei Joachim Löw gesetzt. Er ist einer der Spieler im Kader der deutschen Nationalmannschaft, die in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet wurden. Heute einer der Leistungsträger bei Bayern München und in der DFB-Elf. Jamal Musiala. Das 18-jährige Offensiv-Juwel des FC Bayern München wurde in Stuttgart geboren. Er zog im Alter von sieben Jahren nach England, weshalb er die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Für England schaffte er es bis in die U21-Nationalmannschaft, entschied sich im Februar aber für die deutsche A-Nationalmannschaft. Musiala gab im März bei der 1:2 Niederlage gegen Nordmazedonien sein Debüt im DFB-Trikot. Beim DFB hält man große Stücke auf ihn. Jonas Hofmann. Der Mittelfeldspieler, der in der Hoffenheimer Jugend kickte und in der Saison 2014/2015 ein Jahr für Mainz spielte, kommt als Ergänzungsspieler mit in den Kader. Der 28-Jährige kam erst vergangenes Jahr zum Debüt in der Nationalmannschaft und konnte sich besonders in der ersten Saisonhälfte bei Borussia Mönchengladbach empfehlen. Timo Werner. Der frühere Stürmer des VfB Stuttgart bringt Schnelligkeit ins Angriffsspiel der deutschen Mannschaft. Werner erlebte eine durchwachsene erste Saison beim FC Chelsea (6 Tore, 11 Vorlagen in der Premier League) und blieb in der Liga zwischenzeitlich 14 Spiele hintereinander ohne Tor. Schoss den FC Chelsea ins Finale der Champions League und trifft dort mit Antonio Rüdiger auf Manchester City. Serge Gnabry. Ein weiterer Spieler aus der Nachwuchsakademie des VfB Stuttgart im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Der 25-jährige Spieler des FC Bayern München hat sich von einer Corona-Infektion im April erholt und dürfte im Angriff bei Joachim Löw gesetzt sein. Kevin Volland. Der Ex-Hoffenheimer spielt eine starke erste Saison bei der AS Monaco und kommt in der Ligue 1 auf 16 Tore und 8 Vorlagen. Galt auch als Olympia-Option für Stefan Kuntz, darf jetzt aber mit Löw zur EM.

… und spielt jetzt auch für Deutschland

Zwar durfte Günter im Mai 2014 in einem Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft ab der 81. Minute auf dem Platz stehen, mehr Länderspielminuten wurden ihm bisher allerdings nicht gewährt. In den sieben Jahren bewies er sich aber als zweikampfstark, schnell, fleißig und aufmerksam. Gute Voraussetzungen, um aus den bisher 9 Minuten Länderspielerfahrung bald 90 zu machen - zum Beispiel beim Testspiel der Nationalmannschaft gegen Dänemark am 2. Juni.

Für Christian Günter geht es am 28. Mai nun erstmal in das Trainingslager nach Seefeld in Tirol. Seinen Urlaub verschiebe er für die EM aber gerne - schließlich ist die EM-Teilnahme für ihn ein echter Traum. Und dieser hat mit der Kadernominierung nun offiziell begonnen.