EM 2024: Stuttgart ist Gastgeber bei fünf Spielen

2006 feierten tausende deutsche Fußball-Fans in Stuttgart den 3. Platz der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-WM. Bei der EM 2024 wird Stuttgart wieder Gastgeber sein.

Am 19. Juni 2024 wird in Stuttgart wieder Deutschlands Fußballherz schlagen. An diesem Tag wird die deutsche Nationalmannschaft, die als Gastgeber bereits für die EM qualifiziert ist, in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ihr zweites Gruppenspiel austragen. Spätestens dann werden wieder Erinnerungen an das Sommermärchen 2006 wach. Damals wurde in Stuttgart das Spiel um Platz drei ausgetragen, Deutschland besiegte Portugal mit 3:1. In der Stuttgarter Innenstadt wurde das deutsche Team ausgelassen gefeiert, einige sangen "Stuttgart ist viel schöner als Berlin".

WM 1974, EM 1988, WM 2006 und jetzt EM 2024

2024 wird Stuttgart also wieder Gastgeber sein, dann bei der EM im eigenen Land. Insgesamt werden vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale in der Stuttgarter Arena ausgetragen. Diese Spiele werden zwischen dem 16. Juni und dem 5. Juli stattfinden. Stuttgart wird damit nach der WM 1974, der EM 1988 und der WM 2006 zum vierten Mal Gastgeberstadt bei einem Fußball-Großereignis sein. Besonders in Murrhardt erinnert man sich immer noch gern an die WM 1974. Damals war das polnische Nationalteam zu Gast.

Für die EM 2024 wird die Mercedes-Benz Arena umgebaut, am 23. Mai rollen die Bagger an. Unter anderem soll ein großer Bereich der Haupttribüne erneuert werden.