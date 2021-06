Edimilson Fernandes (Schweiz, 21 Länderspiele). Der Mittelfeldspieler von Mainz 05 (links) schafft es im Gegenzug zu VfB-Torwart Gregor Kobel, der aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen wurde, in den finalen Kader der Schweizer. Fernandes hat eine schwierige Saison hinter sich, auch weil er zweimal positiv auf das Coronavirus getestet wurde und in der Folge nicht mehr richtig zurück ins Team fand. Seit seiner zweiten Infektion im Januar nur mit drei Kurzeinsätzen für die Mainzer und daher überraschend bei der EM dabei. Trifft mit den Schweizern am ersten Spieltag auf Wales (12. Juni).

Imago IMAGO / Geisser

