Erst die Bundesliga, dann die Champions League und jetzt auch die Nationalmannschaft. Als letztes Glied in der Fußball-Kette kann auch Trainer Joachim Löw mit der DFB-Elf die quälende Corona-Zwangspause beenden. In der Nations League geht es in Stuttgart (Donnerstag, 20:45 Uhr) gegen Spanien. mehr...