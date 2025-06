Stuttgart - ein gutes Pflaster für das DFB-Team

Am Sonntag spielt das DFB-Team in Stuttgart gegen Frankreich in der Nations League. Die Schwabenmetropole war Schauplatz vieler historischer Länderspiele. Hier einige Höhepunkte.

1950: Erstes Länderspiel nach dem Zweiten Weltkrieg

Spielball des ersten Länderspiels nach Kriegsende: Deutschland - Schweiz, 1950 in Stuttgart IMAGO IMAGO / Sportfoto Rudel

Es schüttet wie aus Kübeln an diesem Buß- und Bettag im November 1950. Das Team von Trainer Sepp Herberger trägt in Stuttgart sein erstes Spiel nach dem 2. Weltkrieg aus. 103.000 Fußballfans sind ins Neckarstadion gepilgert, das vor nicht allzu langer Zeit noch Adolf-Hitler-Kampfbahn hieß. Gegner der deutschen Mannschaft ist die Schweiz. In der 42. Minute gibt es Handelfmeter für Deutschland. Der Platz ist vom Regen ziemlich aufgeweicht. Rechtsverteidiger Herbert "Budde" Burdenski übernimmt Verantwortung. Er nimmt nur zwei Schritte Anlauf, damit er nicht ausrutscht, und nagelt den Ball zur 1:0-Führung ins Tor. Bei diesem Spielstand bleibt es. Vier Jahre später wird Deutschland in der Schweiz beim "Wunder von Bern" Weltmeister. Im Finale gegen Ungarn schüttet es wieder aus Kübeln.

1968: Erster deutscher Sieg gegen Brasilien

Franz Beckenbauer im Spiel Deutschland gegen Brasilien (1968) IMAGO Foto Baumann

Zwei Wochen nach dem ersten Länderspiel-Sieg einer deutschen Nationalmannschaft gegen England gelingt dem Team von Bundestrainer Helmut Schön im Juni 1968 wieder etwas Historisches. Erstmals gewinnt Deutschland gegen Brasilien. Die deutschen Tore zum 2:1-Sieg erzielen Siggi Held und Bernd Dörfel. 75.000 Zuschauer feiern im Neckarstadion den überragenden Libero Franz Beckenbauer, der in der 30. Minute nur den Pfosten trifft. Brasilien, das ohne Superstar Pelé angetreten ist, hat gegen eine starke deutsche Mannschaft keine Chance.

1977: Klaus Fischers "Tor des Jahrhunderts" gegen die Schweiz

Klaus Fischer trifft per Fallrückzieher zum 4:1 gegen die Schweiz in Stuttgart IMAGO IMAGO / Pressefoto Baumann

Wieder ist es November. Wieder spielt Deutschland im Neckarstadion gegen die Schweiz. Nach einer überragenden ersten Halbzeit führt das Team von Bundestrainer Helmut Schön (Tore: Eigentor Meyer, Flohe, Fischer) mit 3:1. In der 60. Minute flankt Rechtsaußen Rüdiger Abramczik hoch in den Strafraum. Dort schwingt sich Mittelstürmer Klaus Fischer waagrecht in die Luft und nagelt den Ball per Fallrückzieher hoch ins Schweizer Tor. Der Treffer ist ein Kunstwerk für die Ewigkeit. Es wird zum "Tor des Jahrhunderts" gewählt. Die 59.000 Zuschauer reißt es von den Sitzen. Unzählige junge Kicker in Deutschland versuchten sich seitdem an Fallrückziehern der Marke Klaus Fischer.

WM 2006: Der Höhepunkt des Sommermärchens

Bei der Heim-WM findet 2006 in Stuttgart das Spiel um Platz drei statt. Deutschland schlägt Portugal durch drei Tore von Bastian Schweinsteiger mit 3:1 und wird "Sieger der Herzen". Platz drei für die Boygroup von Trainer Jürgen Klinsmann. Das Portugal-Spiel wird zum sportlichen Höhepunkt der Deutschland-Mania, die damals fast die gesamte Republik ergriffen hatte. Legendär auch die Szenen vor dem Stuttgarter Team-Hotel am Hauptbahnhof. Tausende Fans feierten Klinsi, Schweini, Poldi & Co. bis tief in die Nacht.

EM 2024: Die Hand von Spaniens Cucurella

Jamal Musialas Ball trifft Marc Cucurella an der Hand. IMAGO IMAGO / MIS

Im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien kommt es zum großen Aufreger dieser Heim-EM. In der Verlängerung steht es in der Stuttgarter Arena 1:1, als Jamal Musiala in der 106. Minute den Ball Richtung spanisches Tor schießt. Spaniens Abwehrrecke Marc Cucurella blockt den Schuss mit der Hand ab. Der britische Schiedsrichter Anthony Taylor lässt das Spiel weiterlaufen. Auch der Videoassistent greift nicht ein. In der 119. Minute, als die Fans sich bereits mental aufs Elfmeterschießen vorbereiten, erzielt Mikel Merino per Kopf den Siegtreffer zum 2:1-Erfolg Spaniens. Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein ambitioniertes Team sind entsetzt. Deutschland ist ausgeschieden, Spanien kommt weiter und holt sich später den EM-Titel. Monate später räumt die UEFA ein: Es war eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters.