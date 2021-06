per Mail teilen

Am 2. Juni spielt die Nationalelf in einem Testspiel gegen Dänemark im österreichischen Innsbruck. Im Tivoli Stadion holte Joachim Löw mit dem FC Tirol Innsbruck seinen ersten Meistertitel als Trainer. Ein gutes Omen, um diesen Sommer seinen ersten EM-Triumph zu feiern?

Kein Vorbereitungsspiel der Nationalelf darf vor Zuschauern stattfinden. Auch beim Testspiel gegen Dänemark sind Fans im Stadion ausgeschlossen. Laut DFB-Direktor Oliver Bierhoff war das ein Grund, Innsbruck als Spielort zu wählen: die Nähe zum Trainingslager in Seefeld in Tirol böte mehr Zeit für Training und Regeneration. Innsbruck ist damit ein pragmatischer Austragungsort.

Anfänge als Trainer in Innsbruck

An leere Ränge haben sich die Spieler inzwischen sicherlich gewöhnt. Der Blick aus dem Stadion könnte, bei richtigem Wetter, dennoch ein ganz besonderer werden: im Herzen Innsbrucks gelegen, keine drei Kilometer von der Bergisel-Schanze entfernt, sieht man aus dem Tivoli Stadion auf das Bergpanorama des Inntals. Keine unbekannte Aussicht für den Bundestrainer, der in dieser Stadt und in diesem Stadion wichtige Grundsteine seiner Trainerkarriere legte.

Tivoli Stadion in Innsbruck Imago IMAGO / Eibner Europa

Titel zwischen Tirolpanorama

Joachim Löw wurde am 10. Oktober 2001 als Trainer des FC Tirol Innsbruck angestellt. Dass er davor ein halbes Jahr arbeitslos gewesen war, ließ er sich nicht anmerken: Löw holte mit der Mannschaft den dritten Meistertitel in Folge, obwohl die Spieler wegen der hohen Schulden des Vereins sechs Monate lang nicht bezahlt werden konnten.

FC Tirol Innsbruck: Cheftrainer Joachim Löw und Co-Trainer Heinz Binder (2001) Imago IMAGO / GEPA pictures

Der FC Tirol Innsbruck hatte nach dem Titel 2002 aber keine Chance, die Erfolgssträhne weiterzuführen. Er ging in Konkurs. Die Bundesligalizenz wurde entzogen. Und Löw musste am 18. Juni 2002 als letzter Trainer des Clubs entlassen werden. Der Verein löste sich danach komplett auf.

Für Löw ging es dafür 2003 zum FK Austria Wien, bevor er ein Jahr später erstmals Bundestrainer-Luft schnuppern konnte und als Co-Trainer an Jürgen Klinsmanns Seite stand.

Mit dem Herzen in Innsbruck

Ob der Bundestrainer sich noch an das Stadionpanorama im Tivoli erinnert? Die Stadt und den Fußballclub hat er zumindest nicht vergessen: erst 2019 zeigte er sich auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FC Wacker Innsbrucks in einem Video als Unterstützer des Vereins, der sich vom FC Tirol Innsbruck abgespalten hatte.

"Ich erinnere mich immer wieder gerne an die Zeit in Innsbruck", sagt er dort. "Ich durfte damals mit einer super Mannschaft, einer großartigen Mannschaft mit großartigen Jungs, meinen ersten Meistertitel überhaupt feiern und das werde ich natürlich nie vergessen."

"Mit dem Herzen bin ich immer in Innsbruck mit euch dabei."

Um 21:00 Uhr geht es am Mittwoch nun als Bundestrainer wieder ins Tivoli Stadion. Auch wenn mit Toni Kroos, Kai Havertz, Ilkay Gündogan, Timo Werner, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka und Youngster Jamal Musiala sieben Spieler nicht auflaufen können, es wird für Joachim Löw wohl ein besonderer Abend. Nicht nur, weil damit der erste Schritt in Richtung EM getan wird.