Am Samstag wird Joshua Kimmich im Nations League-Spiel gegen Ungarn das DFB-Team erstmals als neuer Kapitän auf den Platz führen. Schon in jungen Jahren war der Schwabe ehrgeizig. Eine Spurensuche.

Mit Joshua Kimmich hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen DFB-Kapitän mit unbändigem Ehrgeiz gefunden: "Meine Generation und ich, wir haben nichts mehr zu verschenken. Wir wollen jedes Spiel, jeden Titel und jede Chance nutzen", sagte Kimmich kürzlich zum anstehenden Nations League-Wettbewerb.

Schon als Kind zeigte Kimmich diesen unbedingten Erfolgswillen. Im Jahr 2016 besuchte der SWR das schwäbische Bösingen in der Nähe von Rottweil, die Heimat des heutigen Bayern-Profis. Dort erinnerte man sich an die ersten fußballerischen Schritte Kimmichs.

Mit 12 kam er ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart. In den ersten beiden Jahren pendelte er täglich zwischen Bösingen und dem 100 Kilometer entfernten Stuttgart. Mit 14 wurde das NLZ in Stuttgart seine neue Wahlheimat. In den VfB-Jugendmannschaften durchlief er sämtliche Altersklassen. In der A-Junioren-Bundesliga trug er 21 Mal das Trikot der Schwaben. Parallel zur Fußballer-Karriere machte er das Abitur - mit einem Notendurchschnitt von 1,7. Schon in jungen Jahren formulierte er selbstbewusst seine Ziele im Fußballgeschäft.

Kimmichs Entschlossenheit paarte sich stets mit einer enormen Leistungsbereitschaft. Als U19-Europameister erzählte er 2014 in der SWR-Sendung "Sport im Dritten" über das Engagement seiner Eltern, aber auch über seine Entscheidung, mit 18 zu RB Leipzig zu wechseln.

Nachdem er 2015 zum FC Bayern München gewechselt war, zeigte Kimmich erstmals 2016 sein Können auf ganz großer Bühne. Bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich bekam er als 21-Jähriger seinen ersten Turnier-Einsatz. Beim 1:0-Sieg gegen Nordirland stand er in der Startelf des damaligen Bundestrainers Joachim Löw. Es war zwar erst sein zweiter Einsatz im DFB-Dress, aber Kimmich performte stark auf der rechten Seite.

Obwohl er in all seinen Teams eine Führungsposition innehatte, dachte Kimmich nie ernsthaft darüber nach, Kapitän der Nationalmannschaft werden zu wollen: "Als kleines Kind träumt man immer davon, Nationalspieler zu werden, […] trotzdem ist das sehr weit weg, sehr unrealistisch. Keiner träumt davon, Kapitän zu werden", sagte der 29-Jährige.

Ein ganz besonderer Moment für Joshua Kimmich

Kimmich weiß, wie es sich anfühlt, die Kapitänsbinde zu tragen. Bei sieben seiner bisherigen 91 Einsätze im DFB-Trikot agierte er als Stellvertreter für den etatmäßigen Kapitän. Beim FC Bayern ist er seit 2022 dritter Kapitän und Teil des Mannschaftsrates.

Trotzdem wird es ein ganz besonderer Moment für ihn sein, wenn er am Samstagabend (ab 20:45 Uhr) in Düsseldorf das DFB-Team im Nations League-Spiel gegen Ungarn auf den Rasen führen wird. Die Ära Käptn' Kimmich kann beginnen.